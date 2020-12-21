20+ четырехлапых друзей, которые пойдут за хозяином и в огонь, и в воду

Иногда животные бывают более преданными и любящими, чем люди. Они терпеливо ждут прихода хозяина, беспокоятся о его здоровье, утешают в трудную минуту, а проведя несколько дней с любимым человеком в разлуке, не хотят отходить от него ни на шаг.

Именно о таких питомцах эта подборка AdMe.ru. Зарядитесь теплыми эмоциями и светлым настроением вместе с нами.

«Мой пес всегда принимает солнечные ванны во дворе. Сегодня я пришел полежать с ним. Безмерно счастливый, он положил голову мне на руку. В этих глазах отражается любящая душа»

«Cказала своей собаке, что папа скоро зайдет к нам в гости. Она так обожает его, что терпеливо ждала его прихода»

«Он знает, что это последнее, что мне нужно перед уходом на работу»

«Джорджу уже 16, он слеп на один глаз, но он хороший кот. Недавно к моим дочерям слишком близко подошла псина без поводка, и этот храбрец отогнал ее прочь»

«Мы с Милли. Временами я вообще забываю, что она здесь»

«Вот как она меня встречает, когда возвращаюсь домой»

«С утра наш Марши начал бегать по коридорам, пронзительно мяукая. Мы проснулись от запаха горящего пластика»

«Вывели детей на улицу, и оказалось, что это горел вентилятор для печи. Так что Марши спас нас».

«Мой парень уехал на выходных. И теперь этот малыш не хочет выпускать меня из виду, боясь, что я тоже куда-то исчезну»

«Мы с парнем ездили в Амстердам, и нам пришлось оставить наших кошек одних на 3 дня. Вчера мы вернулись домой, и Отис, мой маленький лучший друг, не отходил от меня ни на шаг»

«Мой мальчик, Фред, так спешил поздороваться со мной, что опрокинул все табуреты на кухне»

«Вывихнула лодыжку, но мой песик старался, как мог, меня утешить»

«Моя кошка обожает крышки от бутылок больше всего на свете. И когда я плакала в ванной, она собирала свои бутылочные крышки и приносила их для меня»

«Я спала, а на мой задний двор пробрался мужчина. Но мой храбрый мальчик остановил его лаем и рычанием перед самой дверью»

«Прошлой ночью я уснула на диване, а потом пришла Белла и легла вместе со мной. Так нас вместе и сфотографировали, и от этого кадра мне так тепло на душе»

«Этот малыш — кот моего мужа. Он обнимается со мной только тогда, когда обижен на мужа за то, что тот ушел на работу»

«Меня всю ночь тошнило в ванной, а Бабочка не отходила от меня ни на шаг»

«Это Фен. Я приютила его вчера, и с тех пор он просто без ума от меня»

«Я на 5-м месяце беременности, и мои любимцы совсем не оставляют меня одну»

«Недавно узнал, что у меня эпилепсия, и отправил свою девочку на обучение. Сегодня эта умница вовремя предупредила меня о приближении приступа»

«Мы только сделали террасу, и мужу захотелось полежать на солнце. И он заснул. А его пес, который раньше был служебной собакой, испугался и прибежал проверить, что с ним все в порядке»

«У брата родился сын, и мама несколько раз уезжала к внуку в другой город. Коты оставались дома с дедом на месяц-полтора и очень скучали по ней»

«Потом начали приносить мамин домашний халат в коридор, даже если она уходила ненадолго, и ждать ее там. А сегодня пошли дальше и принесли к нему тапочки».