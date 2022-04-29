20+ метких подписей, которые делают фотки животных в сто раз уморительнее

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда нужно освободить память в смартфоне, а там 100 тысяч фоток нашего домашнего питомца, и все нужные. А все потому, что животные точно знают, как посмотреть, как положить лапоньки и как разлечься на пути у хозяев так, чтобы наши сердца наполнились умилением. И мы поддаемся, а потом постим их фоточки в интернете, чтобы и другие взглянули на это несомненное великолепие.

Мы в AdMe.ru считаем, что уход, кормление и почесывание котика или собачки за ушком — это великие привилегии, данные нам нашими питомцами лишь по доброте душевной, а право любоваться ими стоит всех погрызенных тапок в мире. Только посмотрите на них — и вы сразу простите им все шалости.

«Фото моей собаки идеально подходит для того, чтобы показать парикмахеру, когда хочешь „пляжные локоны с карамельными бликами“»

Когда лапки из нужного места

Черный пояс по кеКУСЬинкай

«Отряд хлебушков слушает какие-то булочные указания. Ой, не могу!»

«И долго ты будешь притворяться спящим?»

Когда кто-то уже 3 раза тебе все объяснил, но ты все равно ничего не понял и просто вежливо улыбаешься

«Начните день с улыбки».

Я: «...»

«Плевал я на вашу гравитацию»

Знак с небес, что мальчик очень хороший

«Я ш тобой не ражговариваю»

«Малыш ищет дом. Ест все, лоток знает. Мама — сибирячка, папа — предприимчивый сосед»

«Клянусь, босс, это сделал не я»

«Ну чего ты психанула-то? Я что, первый раз в 4 утра есть прошу?»

«А что, стучать в этом доме не принято?»

«Не лезь в нашу семью»

«Посмотрите на него: работает и работает, а кошечка уже 15 минут неглажена»

— Ты ведь разрешишь мне сделать кусь?

— Разрешу.

— И тыгыдык?

— И тыгыдык.

«Иди ешь, двуногий, я подогрел»

«Еще раз пнешь мое кресло — я не знаю, что с тобой сделаю!»

Когда хотел завести щенка, а подсунули пиранью

Этот парень думает, что он король мира. Он прав