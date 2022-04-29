20+ метких подписей, которые делают фотки животных в сто раз уморительнее
Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда нужно освободить память в смартфоне, а там 100 тысяч фоток нашего домашнего питомца, и все нужные. А все потому, что животные точно знают, как посмотреть, как положить лапоньки и как разлечься на пути у хозяев так, чтобы наши сердца наполнились умилением. И мы поддаемся, а потом постим их фоточки в интернете, чтобы и другие взглянули на это несомненное великолепие.
Мы в AdMe.ru считаем, что уход, кормление и почесывание котика или собачки за ушком — это великие привилегии, данные нам нашими питомцами лишь по доброте душевной, а право любоваться ими стоит всех погрызенных тапок в мире. Только посмотрите на них — и вы сразу простите им все шалости.
«Фото моей собаки идеально подходит для того, чтобы показать парикмахеру, когда хочешь „пляжные локоны с карамельными бликами“»
Когда лапки из нужного места
Черный пояс по кеКУСЬинкай
«Отряд хлебушков слушает какие-то булочные указания. Ой, не могу!»
«И долго ты будешь притворяться спящим?»
Когда кто-то уже 3 раза тебе все объяснил, но ты все равно ничего не понял и просто вежливо улыбаешься
«Начните день с улыбки».
Я: «...»
«Плевал я на вашу гравитацию»
Знак с небес, что мальчик очень хороший
«Я ш тобой не ражговариваю»
«Малыш ищет дом. Ест все, лоток знает. Мама — сибирячка, папа — предприимчивый сосед»
«Клянусь, босс, это сделал не я»
«Ну чего ты психанула-то? Я что, первый раз в 4 утра есть прошу?»
«А что, стучать в этом доме не принято?»
«Не лезь в нашу семью»
«Посмотрите на него: работает и работает, а кошечка уже 15 минут неглажена»
— Ты ведь разрешишь мне сделать кусь?
— Разрешу.
— И тыгыдык?
— И тыгыдык.
«Иди ешь, двуногий, я подогрел»
«Еще раз пнешь мое кресло — я не знаю, что с тобой сделаю!»
Когда хотел завести щенка, а подсунули пиранью
Этот парень думает, что он король мира. Он прав
А у вас есть фото с вашим питомцем, которое полностью передает его характер?