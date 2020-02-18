20+ котов, которые не упустят случая занять местечко получше

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Кошки не просто так обожают забираться в коробки, корзины и пакеты: они инстинктивно ищут замкнутые пространства, которые дают им ощущение безопасности. В таких «укрытиях» они чувствуют, что никто не сможет к ним подкрасться, и вдобавок оттуда можно за всеми наблюдать и оставаться незамеченным. Но если у вас есть кот, то вы точно знаете — одними коробками они не обходятся.

AdMe.ru узнал, в каких местах усатые лежебоки любят проводить время. И сразу спойлер: в любых уголках, которые кажутся котам особенно надежными, теплыми и из которых удобно наблюдать за чем-нибудь любопытным. А в конце статьи вас ждет маленький бонус.

«Присматривал за кошкой друга, и вдруг началась гроза. Лежим так уже час»

Кот знает, что ты не посмеешь двигаться, пока он сидит на тебе

«Это Энн. Она любит лежать у увлажнителя воздуха и ждать, когда из него полетят пузырьки»

Почему бы и нет?

«Элли использует мою ногу как гамак»

«Каждый раз, когда мы заказываем пиццу»

Кажется, он нашел себе новую кровать

Хоть какая-то приватность

«Он не переставал мяукать, пока я не позволил ему залезть на себя и стать „шарфом“»

«Отвел кота к ветеринару»

А ну проваливай из моего форта, человек!

«Моя жена побывала на шведских конюшнях и заметила, что все кошки там держатся в местах, где потеплее. Но, кажется, этот рыжик решил перейти на следующий уровень»

«Он постоянно забирается в холодильник и устраивается поудобнее. И я ему позволяю, потому что на улице жарко, а у него шубка»

«Мой кот каждый день приходит к остановке, где обычно много людей, и ждет, когда кто-нибудь его погладит. Его уже прозвали остановочным котом»

У Чарли есть свой собственный стул, на который никому, кроме него, не позволено садиться

«Это стул Чарли. Пожалуйста, не садитесь на него».

«Моя кошка сумела пролезть через окно на крыше и просто продолжает сидеть там, в 20 метрах от земли»

«Отодвинул плиту от стены, чтобы починить розетку. Вышел из кухни всего на 2 минуты, а когда вернулся, увидел это»

«Он обожает „сидеть“ на блоке питания моего ноутбука»

«Связала тут одну вещицу и положила ее на пол, чтобы измерить. Не прошло и 30 секунд, как...»

«Занималась йогой и случайно увидела вот это. Мой кот просто сидит там и таращится на меня»

«Я просто бросил ремень на пол»

«Киран сидит прямо над нашим обогревателем и блокирует своими пушистыми боками потоки теплого воздуха. Не переживайте, я сделал так, что он точно не обожжет лапки»

«Планировал кое-что пофотографировать, но у моей кошки есть другое предложение»

«Она обожает ложиться в ванну сразу после того, как кто-нибудь в ней помоется. Но сначала ты должен постелить туда полотенце, чтобы она не промокла»

«Не знаю почему, но он обожает тут лежать»

«Мой кот на новом стеклянном столике»

Бонус: не только кошки любят нежиться на солнышке

Пришлите нам фото своих питомцев и расскажите о них. Где они предпочитают проводить время?