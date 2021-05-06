20 котов, которые даже не понимают, насколько они большие и пушистые
А вы знали, что лигр Геркулес (помесь льва и тигра) — самый большой представитель семейства кошачьих в мире из ныне живущих? Его длина 3,33 м, а вес 418,2 кг. У нас в подборке, конечно, таких гигантов не будет, однако некоторые котики имеют все шансы победить на местных чемпионатах (если бы те проводились) по шикарности шерсти и размеру своего красивейшего тела.
Мы в AdMe.ru обожаем котиков, и больших в особенности, ведь чем больше кота, тем больше простора для поглаживаний и тисканья, как вы считаете?
Пять самых больших кошек в мире: леопард, лев, тигр, гепард и пушистый мейн-кун
«2 недели, и этому зверю исполняется 2 года»
«Мой большой и пушистый мальчик»
«Мой длинный мальчик. Ему нет 7 месяцев, но он уже весит 5,89 кг»
«Гигантский кот, которого я встретила на работе»
«Дюна (9 кг) и мой брат»
«И наша девочка продолжает расти. 3,5 года!»
Магнас Великий
«Большой мальчик Арагон и мой отец»
«Кот моего приятеля почти такого же роста, как и он сам, познакомьтесь с Заком и Марти»
Сравните человеческую ладонь и лапу этого кота
Когда вы большой мальчик, но еще недостаточно, чтобы без посторонней помощи наблюдать за жуками через окно веранды
Пушистая красота на прогулке
Так и хочется почесать это пузико
«1,5 года, мой Гриндевальд»
Сестра и брат (одни родители, с разницей в 1 год)
«Мой большой пушистик»
Большой котик
Только посмотрите на эти лапы!
«Мой папа и его мейн-кун Буба»
А поделитесь своими фотографиями домашних животных, нам очень интересно!
Фото на превью chadork / Reddit
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