20 котов, которые даже не понимают, насколько они большие и пушистые

А вы знали, что лигр Геркулес (помесь льва и тигра) — самый большой представитель семейства кошачьих в мире из ныне живущих? Его длина 3,33 м, а вес 418,2 кг. У нас в подборке, конечно, таких гигантов не будет, однако некоторые котики имеют все шансы победить на местных чемпионатах (если бы те проводились) по шикарности шерсти и размеру своего красивейшего тела.

Мы в AdMe.ru обожаем котиков, и больших в особенности, ведь чем больше кота, тем больше простора для поглаживаний и тисканья, как вы считаете?

Пять самых больших кошек в мире: леопард, лев, тигр, гепард и пушистый мейн-кун

«2 недели, и этому зверю исполняется 2 года»

«Мой большой и пушистый мальчик»

«Мой длинный мальчик. Ему нет 7 месяцев, но он уже весит 5,89 кг»

«Гигантский кот, которого я встретила на работе»

«Дюна (9 кг) и мой брат»

«И наша девочка продолжает расти. 3,5 года!»

Магнас Великий

«Большой мальчик Арагон и мой отец»

«Кот моего приятеля почти такого же роста, как и он сам, познакомьтесь с Заком и Марти»

Сравните человеческую ладонь и лапу этого кота

Когда вы большой мальчик, но еще недостаточно, чтобы без посторонней помощи наблюдать за жуками через окно веранды

Пушистая красота на прогулке

Так и хочется почесать это пузико

«1,5 года, мой Гриндевальд»

Сестра и брат (одни родители, с разницей в 1 год)

«Мой большой пушистик»

Большой котик

Только посмотрите на эти лапы!

«Мой папа и его мейн-кун Буба»