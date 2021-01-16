20+ котов-артистов, которые уж если и прилягут, то так, что мимо не пройдешь

Да, кошки умеют многое: высказать все, что они думают, лишь одним движением хвоста, мастерски выпрашивать еду и оставаться хорошенькими при лишнем весе. Но в искусстве пролеживать бока им, кажется, нет равных. Вряд ли найдется такая поверхность, на которой усатые-полосатые не смогут разместиться с комфортом, да еще в такой причудливой позе, что кажется, будто они сломались.

Мы в AdMe.ru не устаем поражаться небывалой гибкости этих пушистых гимнастов, некоторые из которых, видимо, и не слышали про гравитацию. А в бонусе вы увидите фирменное движение одного спящего котика.

Жизнь на грани

«Моя рыжая девочка превратилась в крендель»

«Сфотографировать спящего черного кота — это целое испытание. Обычно он получается похожим на иероглиф»

«Вот как спит кошка моей подруги»

«Мой котенок — жидкость»

«Впервые завел кота и просто не могу перестать смотреть на то, как он сладко спит»

«Как ему вообще может быть удобно?»

«Нашел свою кошку спящей вот так»

«Он будто играет на флейте»

«Моя кошка вообще спит сидя»

Кажется, он тает

«Так сложно дать ему спокойно поспать. Мне хочется постоянно его целовать»

«Мой Чито и его гамак с дыркой для живота»

«Веселись всю ночь, спи весь день»

«Двойной подворот лапок»

«Он уснул, пытаясь сорвать шторы»

«А ваши коты тоже так спят или они у вас нормальные?»

Ну а что, почти ведь влез

«Наш новый котенок может спать в какой угодно позе»

«Хотела просто приласкать кошку, но у нее была идея получше»

«Наш кот уснул вот так. Он вырос с собаками и нахватался у них странных поз»

Бонус: «Его фирменное движение. Мое сердце тает каждый раз, когда он так делает»