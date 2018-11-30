20+ котеек, которые пренебрегают всеми известными законами физики

25

27

24.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В 2017 году физик Марк-Антуан Фардин был удостоен Шнобелевской премии за необычные научные открытия. Предметом его исследований стали наши любимые котики. Марк-Антуан Фардин изучал, в каком состоянии кошки и коты находятся в различных емкостях: жидком или твердом. И стоит отметить, что результаты исследования впечатлили! По мнению физика, агрегатное состояние кошек приближено к жидкому. Но мы-то с вами догадывались об этом.

AdMe.ru собрал фотографии, подтверждающие факт, что все коты — жидкость. Ну или хорошо притворяются ею.

Каждый котик может становиться жидкостью...

Например, чтобы слиться с окружающей обстановкой

Или стать ее неотъемлемой частью

Но иногда они не осознают свои габариты

К слову, котики могут выпасть в виде осадков

Или стать обедом. Разве вы никогда не хотели съесть своего питомца? Конечно же, от сильной любви

Но вот никогда эти пушистые комки счастья не станут непрошеными гостями в доме. Даже если в буквальном смысле заполнят его собой

А вы замечали, что котики — лучшие создатели проблем?

Они могут создавать неудобства людям...

...когда те спешат на работу

Или самим себе. Просто так, от скуки

Но при этом они мастерски уходят от их решения, например, замаскировавшись под крендельки

Или сделав вид, что они вообще не при чем

Но иногда коты могут пойти на все, чтобы помочь человечеству. Даже стать плиткой, чтобы спасти внешний вид тротуара

И от такой тяжелой работы эти славные животные устают

Им нужно время, чтобы отдохнуть в любимой позе...

...или в любимом месте

А иногда им просто необходимо время поразмышлять о жизни...

...чтобы потом продолжить свою трудную работу — быть самыми любимыми

Бонус: видеодоказательства того, что коты — жидкость

А у вас есть фотоподтверждение того, что ваш котик — тоже жидкость?