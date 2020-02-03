20 кошек, которые ведут себя не так, как большинство их сородичей

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По разным оценкам, в мире насчитывается от 200 до 600 млн кошек (включая диких, домашних и бездомных). В целом их повадки одинаковы, но иногда действия некоторых мяукающих созданий вызывают легкое недоумение у их хозяев. Так, один кот любит пялиться на включенную лампочку, другой обожает лежать на двери, а третий вообще не знает, как надо пить воду из миски.

Мы в AdMe.ru никогда не перестанем обожать кошек, и вот кто совсем недавно покорил наши сердца.

Это Лерой, и он предпочитает лежать вот так

А это кот по кличке Чехов, и он тоже любит лежать, свесив передние лапы

«Я работал допоздна, и моя кошка уснула в такой позе»

«Мой кот обожает смотреть на свет»

Это Линус, и ему нравится так сидеть

От злости он пытается упасть в обморок. Это так очаровательно!

Луне нравится пить воду из-под крана. Но она не понимает, как это делать правильно

Это Лулу. Она тоже не знает, как нужно пить воду из-под крана

«Моя кошка обожает сидеть на торшере»

Кажется, его батарейки разрядились

Она всегда так засыпает. Ветеринар сказал, что нет причин беспокоиться

«Я думаю, она очень голодна»

Кот — любитель воркаута

Похоже, ему вполне удобно

Как и этому пушистому созданию

«Моя глупая кошка любит пить воду так: опускает живот в миску с водой и затем слизывает капли со своей шерсти»

«Что? Разве вы не так отдыхаете?»

Этот кот сам догадался, как пользоваться унитазом. Его никто не учил

«Мой кот Лео не любит жаркие дни»

Вот как она обычно ложится

У вас дома есть кошки? Что чаще всего они вытворяют?