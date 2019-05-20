20 кошачьих фото, которые запросто взломают ваше сердечко
Если бы существовал измеритель настроения, то после просмотра этой статьи он начинал бы зашкаливать – потому, что нельзя просто так посмотреть на котиков и не стать радостнее, чем до этого. Рыжий на Железном троне и сверкающий галактический кот – наши фавориты!
Мы в AdMe.ru никогда не устанем утверждать, что созерцание котиков вызывает прилив счастья. Проверьте, это работает.
1. Дай пять, и можешь скроллить дальше
2. «Подушка моей собаки упала на крышу пару дней назад. Теперь у нее новый хозяин»
3. Время принять ванну
4. «Я сделал Железный трон из картона для своего 17-летнего Короля Артура»
5.
— Кто тебе в старости стакан воды принесет?
Я:
6. Он вывалялся в съедобном глиттере и превратился в прекрасную галактику
7. «Мой котенок выглядит как самый милый в мире диснеевский злодей»
8. Повзрослел. Воспушал
9. Его усы, закручиваясь, выглядят как очки
10. А вы умеете спать в стиле Микеланджело?
11. Мать и дочь выглядят как близнецы
12. Ка-ак это меня усыновили?
13. Когда чувствуешь себя властелином мира
14. «Что-то натолкнуло меня на мысль проверить школьный рюкзак сына перед тем, как он выйдет из дома»
15. Когда никто не обнимет, не приголубит
16. Пирожочек с начинкой из чистой злости
17. Необыкновенные двухцветные глаза
18. «Кошке моего японского друга сегодня исполнилось 15»
19. Это случайно не следующая обложка Vogue?
20. Когда где-то в глубине души все-таки любишь своих хозяев. Наверное
Бонус: как много еды-ы-ы-ы!
Присылайте нам самые клевые фоточки своих котанов, и мы залайкаем их всем интернетом!