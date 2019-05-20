20 кошачьих фото, которые запросто взломают ваше сердечко

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Если бы существовал измеритель настроения, то после просмотра этой статьи он начинал бы зашкаливать – потому, что нельзя просто так посмотреть на котиков и не стать радостнее, чем до этого. Рыжий на Железном троне и сверкающий галактический кот – наши фавориты!

Мы в AdMe.ru никогда не устанем утверждать, что созерцание котиков вызывает прилив счастья. Проверьте, это работает.

1. Дай пять, и можешь скроллить дальше

2. «Подушка моей собаки упала на крышу пару дней назад. Теперь у нее новый хозяин»

3. Время принять ванну

4. «Я сделал Железный трон из картона для своего 17-летнего Короля Артура»

5. — Кто тебе в старости стакан воды принесет? Я:

6. Он вывалялся в съедобном глиттере и превратился в прекрасную галактику

7. «Мой котенок выглядит как самый милый в мире диснеевский злодей»

8. Повзрослел. Воспушал

9. Его усы, закручиваясь, выглядят как очки

10. А вы умеете спать в стиле Микеланджело?

11. Мать и дочь выглядят как близнецы

12. Ка-ак это меня усыновили?

13. Когда чувствуешь себя властелином мира

14. «Что-то натолкнуло меня на мысль проверить школьный рюкзак сына перед тем, как он выйдет из дома»

15. Когда никто не обнимет, не приголубит

16. Пирожочек с начинкой из чистой злости

17. Необыкновенные двухцветные глаза

18. «Кошке моего японского друга сегодня исполнилось 15»

19. Это случайно не следующая обложка Vogue?

20. Когда где-то в глубине души все-таки любишь своих хозяев. Наверное

Бонус: как много еды-ы-ы-ы!