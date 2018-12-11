Художник завел кошку, а она оказалась с характером. Теперь она главная героиня его комиксов

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Когда художник Лукас Торнблум (Lucas Turnbloom) и его жена принесли домой кошку, никто из них не подозревал, что милая непоседа положит начало веселым комиксам. Серия «Как быть кошкой» поначалу была просто шуткой, вдохновленной проделками неугомонного питомца. Но теперь это настоящий комикс, новых выпусков которого с нетерпением ждут люди по всему миру.

Всем кошатникам советуем заглянуть в инстаграм и фейсбук Лукаса. Там вы найдете еще больше историй о пушистой проказнице. Мы в AdMe.ru сами не смогли устоять и теперь делимся с вами самыми полюбившимися комиксами.

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Комиксы Лукаса — лишнее доказательство того, что с котами не соскучишься. А какие проделки совершает ваш питомец?