20+ харизматичных животных, у которых нет «Оскара», но они его явно заслужили

Братья наши меньшие умеют круто проявлять эмоции, тем самым развлекая хозяина и пользователей сети. Они все такие разные, но все равно милые: радуются, сходят с ума, переживают. Даже если они злятся или смотрят своим презрительным и высокомерным взглядом, мы не перестаем их любить. Как хорошо, что пушистики не умеют притворяться, и эта искренность еще больше подкупает.

Мы в AdMe.ru очень любим животных и каждый раз умиляемся их способности выражать свои чувства.

«Моя кошка подходит, когда я в ванне. Она не может понять, что мне нравится в воде, поэтому стоит на страже, пока я не выйду и не высохну»

«На Рождество мы с парнем спасли этот симпатичный комочек радости. Она самая милая малышка, ее зовут Рей»

Очень жизнерадостный песик

«Как она смотрит на еду!»

Бесценно. Я бы хотел, чтобы кто-то на меня так смотрел. © BaghdadBatteries / Reddit

«Спроси меня, как проходит приучение к горшку»

«Это Фиона. Она немного шалит после пробуждения»

«Мой пес Реджи достигает новых высот»

«Как этот хороший мальчик просит еды»

Этот котик явно задумался о чем-то

«Так моя кошка встречает меня после 3-недельной разлуки»

«Этот здоровяк — лучшая часть работы из дома»

«Он просто случайно использовал подлокотник»

Собака, которая очень любит веселиться

Судя по всему, он не умеет читать

«Мяуайское Рождество от Гринча»

Котик, который умеет мило улыбаться

«Может быть, если я закрою голову занавеской, меня никто не увидит»

В настоящее время он оценивает ваш жизненный выбор

«Собаке 7 месяцев, и ей нравится сидеть на руках, как будто она не такая уж и большая»

«Хорошо, человек, меня вполне устраивает моя собственная комната и кровать. Теперь ты можешь уходить»

«Луна живет своей лучшей жизнью»

«Кто-нибудь, помогите мне»

«Как поживаешь?»

Они все делают одинаковое выражение лица