20 фото величия природы, которые восхищают и пугают одновременно
Природа вдохновляет нас своей красотой, но и таит много секретов. Милые на первый взгляд цветы или животные могут оказаться смертельно опасными, а живописные природные явления — нанести непоправимый вред. Становится понятно, почему человечество спряталось от этого величия в тесных городах.
Мы в AdMe.ru собрали фотографии из разных уголков мира, которые показывают, насколько удивительна наша планета.
Эта акула старше США
Огромная бабочка павлиноглазка атлас
«Дерево на моей ферме в Калифорнии»
Большой электрический скат
Синий гриб, напоминающий плесень, вырос на сухой ветке
Феномен застенчивости кроны
Гроза во время извержения вулкана
Молотоголовый крылан
Гигантские листья водяной лилии
Увядшие цветы львиного зева становятся похожи на маленькие черепа
Рыба-пила
Детеныш поясохвоста как маленький дракон
Глаз зимы
Лавовые поля на фоне Млечного Пути и метеоритных полос
Американский крокодил
Красивая сверху, но смертельно опасная под водой
Облака перед грозой
Черный морозник
Окаменелые останки леса выглядят как призраки
Галапагосские морские игуаны
Нас больше всех удивил молотоголовый крылан, напоминающий чупакабру из страшных баек. А за какую фотографию зацепился ваш взгляд?
Фото на превью Smtmidi / pikabu