20 фото величия природы, которые восхищают и пугают одновременно

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Природа вдохновляет нас своей красотой, но и таит много секретов. Милые на первый взгляд цветы или животные могут оказаться смертельно опасными, а живописные природные явления — нанести непоправимый вред. Становится понятно, почему человечество спряталось от этого величия в тесных городах.