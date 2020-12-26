20+ фото спасенных животных, которые доказывают, что любовь и забота творят чудеса
Жизнь состоит из черных и белых полос. И, наверное, каждый из нас хоть раз попадал в тяжелую жизненную ситуацию. Но если человек может самостоятельно справиться с трудностями или хотя бы попросить о поддержке, то животным остается только ждать. Ждать, пока неравнодушный человек с большим сердцем придет на помощь.
Так и случилось у зверьков из нашей сегодняшней подборки от AdMe.ru. Им помогли, и они обрели теплый дом и любящую семью.
«Два года назад перед самыми заморозками подобрал на улице котенка»
«Весь лишайный и в грязи, причем грязный настолько, что, только отмыв его дома, я вообще узнал, что он вислоухий. К лотку он приучился сразу же, максимально ласковый и постоянно хочет на ручки».
«Несколько месяцев назад я забрала 12-летнего Брута»
«Он медлительный, упрямый, его мучают газы, он занимает всю постель и пускает так много слюней, что я даже поскользнулась на них на кухне. И я по уши влюблена в него».
«Кот моего племянника, Мистер Скитер. Его подобрали в мае 2019 года испуганным и худым. Перенесемся в октябрь 2020 года: теперь он доволен, любим и упитан»
«Старичок Эд: „Меня забирают домой!“. Его улыбка одновременно красива и горда»
«Винни „до“ и „после“ — от приюта до трасс для горных велосипедов в Ванкувере»
«Мой найденыш»
«Я восхищаюсь им с того момента, как встретил. Все, что ему было нужно, — это любовь»
«Сегодня я пошел в приют и забрал этого симпатичного бигля. Его зовут Никко»
«Нашла ее под грудой мусора на стройке. Мы вылечили ее, теперь живет с нашим родственником. Лучшее, что случилось со мной в 2020 году»
«Забрали его сегодня с улицы. Добро пожаловать, приятель»
«Жил возле работы, бегал худой и грязный, весь в болячках. Подкармливали, жалко было его, но никаких котов не планировала заводить. „Никаких котов“, — думала я...»
«И в свой день рождения приехала и забрала этого обормота. Была готова к сложностям адаптации после улицы — приучению к лотку, когтеточке и прочему. Но он оказался очень воспитанным, пошел в лоток с первого дня, сразу освоил когтеточку. Прошел год, теперь не представляю себя без этого пушистого бегемота».
«Принесла сестра со двора нечто. Пришлось вырастить»
«Вытащил из-под колеса дрожащий комок, полчаса раздумий — и у одного подобранного домоседа есть подруга»
«Выписываясь из больницы, был домочадцами поставлен перед фактом, что у нас дома теперь не одна, а две кошки»
«Двухмесячный лысый котенок корниша был выброшен кем-то на улицу умирать от холода и кальцевироза. Причиной, видимо, был брак в породе. В результате был подобран моими дочерью и женой, пролечен и выхожен. Знакомьтесь: Дуся. Наверное, самая добрая кошка в мире».
«Куко, спасена из ужасных условий. Фото сделаны в июле и в октябре»
«Фотография преображения. Я не думала, что он дотянет до дома, а уже прошло больше месяца»
«После стрижки, 2-кратной дегельминтизации, заживления пупочной грыжи и лечения зубов получилась настоящая сторожевая собака весом 4 кг»
«Спустя час после того, как я его забрал»
«Первый день и через 6 месяцев. Сухие пятна исчезли, мозоли мы вылечили, а она светится»
«Я выложила фото этого малыша несколько дней назад. Сегодня он нашел свой новый дом»
«Майе исполнился год после того, как мы взяли ее к себе. От очень худого до самого счастливого щеночка»
«Бродяга, который начал появляться на стоянке сотрудников нашей библиотеки, был перевезен в приют»
«Сейчас мы забрали его домой, и он очень любит, когда ему чешут пузико (может быть, он собака под прикрытием). В любом случае вот мой новый сынок — Таако!»
«Встречайте спасенного Майло! Он с рождения жил на улице. Я взял его, когда ему было 4 месяца, прошло чуть больше года»
«Он самый веселый пес, которого я когда-либо встречала, и я очень рада, что спасла его!»
У каждого питомца из нашей подборки своя история, но теперь у них есть любящая семья и счастливое будущее. А вы когда-нибудь помогали нуждающимся животным?