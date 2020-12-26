20+ фото спасенных животных, которые доказывают, что любовь и забота творят чудеса

Жизнь состоит из черных и белых полос. И, наверное, каждый из нас хоть раз попадал в тяжелую жизненную ситуацию. Но если человек может самостоятельно справиться с трудностями или хотя бы попросить о поддержке, то животным остается только ждать. Ждать, пока неравнодушный человек с большим сердцем придет на помощь.

Так и случилось у зверьков из нашей сегодняшней подборки от AdMe.ru. Им помогли, и они обрели теплый дом и любящую семью.

«Два года назад перед самыми заморозками подобрал на улице котенка»

«Весь лишайный и в грязи, причем грязный настолько, что, только отмыв его дома, я вообще узнал, что он вислоухий. К лотку он приучился сразу же, максимально ласковый и постоянно хочет на ручки».

«Несколько месяцев назад я забрала 12-летнего Брута»

«Он медлительный, упрямый, его мучают газы, он занимает всю постель и пускает так много слюней, что я даже поскользнулась на них на кухне. И я по уши влюблена в него».

«Кот моего племянника, Мистер Скитер. Его подобрали в мае 2019 года испуганным и худым. Перенесемся в октябрь 2020 года: теперь он доволен, любим и упитан»

«Старичок Эд: „Меня забирают домой!“. Его улыбка одновременно красива и горда»

«Винни „до“ и „после“ — от приюта до трасс для горных велосипедов в Ванкувере»

«Мой найденыш»

«Я восхищаюсь им с того момента, как встретил. Все, что ему было нужно, — это любовь»

«Сегодня я пошел в приют и забрал этого симпатичного бигля. Его зовут Никко»

«Нашла ее под грудой мусора на стройке. Мы вылечили ее, теперь живет с нашим родственником. Лучшее, что случилось со мной в 2020 году»

«Забрали его сегодня с улицы. Добро пожаловать, приятель»

«Жил возле работы, бегал худой и грязный, весь в болячках. Подкармливали, жалко было его, но никаких котов не планировала заводить. „Никаких котов“, — думала я...»

«И в свой день рождения приехала и забрала этого обормота. Была готова к сложностям адаптации после улицы — приучению к лотку, когтеточке и прочему. Но он оказался очень воспитанным, пошел в лоток с первого дня, сразу освоил когтеточку. Прошел год, теперь не представляю себя без этого пушистого бегемота».

«Принесла сестра со двора нечто. Пришлось вырастить»

«Вытащил из-под колеса дрожащий комок, полчаса раздумий — и у одного подобранного домоседа есть подруга»

«Выписываясь из больницы, был домочадцами поставлен перед фактом, что у нас дома теперь не одна, а две кошки»

«Двухмесячный лысый котенок корниша был выброшен кем-то на улицу умирать от холода и кальцевироза. Причиной, видимо, был брак в породе. В результате был подобран моими дочерью и женой, пролечен и выхожен. Знакомьтесь: Дуся. Наверное, самая добрая кошка в мире».

«Куко, спасена из ужасных условий. Фото сделаны в июле и в октябре»

«Фотография преображения. Я не думала, что он дотянет до дома, а уже прошло больше месяца»

«После стрижки, 2-кратной дегельминтизации, заживления пупочной грыжи и лечения зубов получилась настоящая сторожевая собака весом 4 кг»

«Спустя час после того, как я его забрал»

«Первый день и через 6 месяцев. Сухие пятна исчезли, мозоли мы вылечили, а она светится»

«Я выложила фото этого малыша несколько дней назад. Сегодня он нашел свой новый дом»

«Майе исполнился год после того, как мы взяли ее к себе. От очень худого до самого счастливого щеночка»

«Бродяга, который начал появляться на стоянке сотрудников нашей библиотеки, был перевезен в приют»

«Сейчас мы забрали его домой, и он очень любит, когда ему чешут пузико (может быть, он собака под прикрытием). В любом случае вот мой новый сынок — Таако!»

«Встречайте спасенного Майло! Он с рождения жил на улице. Я взял его, когда ему было 4 месяца, прошло чуть больше года»

«Он самый веселый пес, которого я когда-либо встречала, и я очень рада, что спасла его!»