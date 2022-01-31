20+ доказательств того, что совесть у животных — понятие относительное

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Многие домашние любимцы не утруждаются тем, чтобы соблюдать какие-то правила и вести себя прилично. В конце концов, какую бы дичь они ни сотворили, на горизонте всегда появится хозяин и все исправит. Владельцам таких питомцев зачастую приходится несладко, но зато и скучать некогда.

Мы в AdMe.ru уверены, что хвостатые члены семьи просто созданы для того, чтобы учить нас терпению и смирению, ведь их проделки бесконечны.

Преступление и преступник

Главный дегустатор постановил: огурцы не дозрели

«Мама, мы погуляли!» Это лабрадор, если что

Кот решил, что его домик тут

Кошкам приходится заводить человека, чтобы было кому за ними убирать

Когда хорошо поработал и устал

Ни стыда ни совести

Старался не дать хозяину заскучать изо всех сил

«Парня в горы тяни — рискни!»

«Сегодня утром пес пожевал мои наушники за ₽ 15 800»

«Не видишь, что ли? Занято!»

«Заведи собаку, говорили они. Станет лучшим другом, говорили они»

Большому куску и кот рад

«Лабрадоры моего друга „потратили“ всю его премию, пока он был на работе»

А больше в доме и полежать-то негде

«Я слышала, как мои собаки шумели в другой комнате, но не придала этому большого значения. И зря. Это была их лежанка»

«У нас котяра повадился в раковине спать. Теперь руки там не помыть»

«Вот уже 3 месяца этот одноухий бандит живет с нами»

«Мы прошли через не раз описанный ковер, сгрызенный ловец снов, покусанный сундук, оторванные плинтуса с обоями и осознание того, что ремонт в коридоре квартиры делать придется гораздо раньше, чем планировалось».

Цветы в этом доме не задерживаются

«Я мечтал о снежном Рождестве. Думаю, мне стоит быть осторожнее со своими желаниями»

«Я постоянно приезжаю в деревню и замечаю, что семечек все меньше и меньше. Думал, мыши грызут, но шелухи не находил. И вот я с утра поймал на камеру эту мышь!»

«С появлением наглой рыжей мордочки в нашем доме была испорчена куча вещей»

«Пострадали входная дверь (пришлось сменить), несколько пар моих туфель, 2 одеяла, несколько перчаток и головных уборов. И еще пришлось выбросить ковер».

«Беляшик — очень дорогой кот. Супердорогой кот! Почти бесценный. Но не из-за особой редкости породы, а из-за вредного характера и того урона, который он наносит»

Как много хулиганства помещается в таком маленьком песеле