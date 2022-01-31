20+ доказательств того, что совесть у животных — понятие относительное
Многие домашние любимцы не утруждаются тем, чтобы соблюдать какие-то правила и вести себя прилично. В конце концов, какую бы дичь они ни сотворили, на горизонте всегда появится хозяин и все исправит. Владельцам таких питомцев зачастую приходится несладко, но зато и скучать некогда.
Мы в AdMe.ru уверены, что хвостатые члены семьи просто созданы для того, чтобы учить нас терпению и смирению, ведь их проделки бесконечны.
Преступление и преступник
Главный дегустатор постановил: огурцы не дозрели
«Мама, мы погуляли!» Это лабрадор, если что
Кот решил, что его домик тут
Кошкам приходится заводить человека, чтобы было кому за ними убирать
Когда хорошо поработал и устал
Ни стыда ни совести
Старался не дать хозяину заскучать изо всех сил
«Парня в горы тяни — рискни!»
«Сегодня утром пес пожевал мои наушники за ₽ 15 800»
«Не видишь, что ли? Занято!»
«Заведи собаку, говорили они. Станет лучшим другом, говорили они»
Большому куску и кот рад
«Лабрадоры моего друга „потратили“ всю его премию, пока он был на работе»
А больше в доме и полежать-то негде
«Я слышала, как мои собаки шумели в другой комнате, но не придала этому большого значения. И зря. Это была их лежанка»
«У нас котяра повадился в раковине спать. Теперь руки там не помыть»
«Вот уже 3 месяца этот одноухий бандит живет с нами»
«Мы прошли через не раз описанный ковер, сгрызенный ловец снов, покусанный сундук, оторванные плинтуса с обоями и осознание того, что ремонт в коридоре квартиры делать придется гораздо раньше, чем планировалось».
Цветы в этом доме не задерживаются
«Я мечтал о снежном Рождестве. Думаю, мне стоит быть осторожнее со своими желаниями»
«Я постоянно приезжаю в деревню и замечаю, что семечек все меньше и меньше. Думал, мыши грызут, но шелухи не находил. И вот я с утра поймал на камеру эту мышь!»
«С появлением наглой рыжей мордочки в нашем доме была испорчена куча вещей»
«Пострадали входная дверь (пришлось сменить), несколько пар моих туфель, 2 одеяла, несколько перчаток и головных уборов. И еще пришлось выбросить ковер».
«Беляшик — очень дорогой кот. Супердорогой кот! Почти бесценный. Но не из-за особой редкости породы, а из-за вредного характера и того урона, который он наносит»
Как много хулиганства помещается в таком маленьком песеле
А ваши питомцы любят похулиганить или ведут себя идеально?