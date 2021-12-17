20+ доказательств того, что собачники, кажется, видели уже все
Собаки — создания любопытные и игривые. А еще они горазды на выдумки. Достаточно просто оставить ненадолго собаку одну в квартире или отвлечься на несколько секунд на прогулке, и вот уже готов очередной пост для соцсетей.
Мы в AdMe.ru настолько впечатлились нестандартным видением мира некоторых собак, что даже решили сделать фотоподборку с такими моментами на память.
«Малакай очень любит свою новую игрушку»
«Мой двоюродный брат говорил, что Брауни хорошо воспитан. Я пришел к нему домой, увидел это и не мог перестать смеяться»
«Я гулял и услышал лай, но собаки нигде не было видно. Затем я поднял глаза...»
Взгляд этой собаки запросто убедит в том, что она голодная. Даже если ее кормили всего час назад
Просто знайте, что на самом деле он белый
Похоже, он не любит диски
«Если в одеяле есть дырки, наша собака всегда высовывает сквозь них язык»
Наверное, он думает, что ему так идет больше
«У этого избалованного ребенка есть 2 удобные кровати и целый диван, на котором он может отдыхать, но он спит здесь»
Это действительно лучшее место для сна?
В мастерской все самое необходимое должно быть под рукой. Или на крайний случай под столом
«Моя собака всегда пристально наблюдает за мной, когда я мою посуду»
«Первые несколько месяцев Руби иногда сидела вот так. Пока не подросла»
«Собака моего друга использует свой язык как подушку. Для глаз»
Когда мыслишь вне шаблонов
Неужели и вправду удобно?
Кажется, он предпочитает смотреть, куда его везут
Главное, что любимцу удобно!
«Моя собака любит ходить с бутылкой на голове. Мало ли что»
«Я даже не знаю, что сказать...»
Добавьте в ванну хоть каплю воды, и он близко к ней не подойдет
Он почти безутешен из-за того, что ему не разрешают есть человеческую пищу
А как удивляли питомцы вас? Будем рады интересным и смешным фотографиям!
Фото на превью DogsTrip********id / Reddit
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