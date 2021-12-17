20+ доказательств того, что собачники, кажется, видели уже все

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Собаки — создания любопытные и игривые. А еще они горазды на выдумки. Достаточно просто оставить ненадолго собаку одну в квартире или отвлечься на несколько секунд на прогулке, и вот уже готов очередной пост для соцсетей.

Мы в AdMe.ru настолько впечатлились нестандартным видением мира некоторых собак, что даже решили сделать фотоподборку с такими моментами на память.

«Малакай очень любит свою новую игрушку»

«Мой двоюродный брат говорил, что Брауни хорошо воспитан. Я пришел к нему домой, увидел это и не мог перестать смеяться»

«Я гулял и услышал лай, но собаки нигде не было видно. Затем я поднял глаза...»

Взгляд этой собаки запросто убедит в том, что она голодная. Даже если ее кормили всего час назад

Просто знайте, что на самом деле он белый

Похоже, он не любит диски

«Если в одеяле есть дырки, наша собака всегда высовывает сквозь них язык»

Наверное, он думает, что ему так идет больше

«У этого избалованного ребенка есть 2 удобные кровати и целый диван, на котором он может отдыхать, но он спит здесь»

Это действительно лучшее место для сна?

В мастерской все самое необходимое должно быть под рукой. Или на крайний случай под столом

«Моя собака всегда пристально наблюдает за мной, когда я мою посуду»

«Первые несколько месяцев Руби иногда сидела вот так. Пока не подросла»

«Собака моего друга использует свой язык как подушку. Для глаз»

Когда мыслишь вне шаблонов

Неужели и вправду удобно?

Кажется, он предпочитает смотреть, куда его везут

Главное, что любимцу удобно!

«Моя собака любит ходить с бутылкой на голове. Мало ли что»

«Я даже не знаю, что сказать...»

Добавьте в ванну хоть каплю воды, и он близко к ней не подойдет

Он почти безутешен из-за того, что ему не разрешают есть человеческую пищу