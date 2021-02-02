20 доказательств того, что наши питомцы после спа-процедур становятся краше как минимум в миллион раз

Чтобы быть милыми симпатягами, нашим домашним любимцам совсем не нужно сильно стараться: мы обожаем их в любом виде, даже извалявшихся в грязи и промокших под дождем. Да и вообще, как известно, некрасивых кошек и собак просто-напросто не существует на свете. А уж после тщательного груминга эти пушистики и вовсе превращаются в ослепительных красавчиков.

Сегодня мы в AdMe.ru дружно растаяли от умиления, разглядывая фото хвостатых, вернувшихся от парикмахера. И все еще не можем перестать улыбаться.

Чистенький и пушистый

«Лолита»

До и после стрижки

«Лука в первый раз постригся, как большой мальчик»

После купания из собаки он превращается в медвежонка

«Впервые принял ванну. Ты только посмотри, какой я сияющий!»

Очаровательный питбуль после ванны

Этот малыш впервые побывал у грумера

«Открыла свой груминг-салон. Одним из первых клиентов было это чудо. Я по уши влюблена!»

Превращение из взрослого красавчика-пса в маленького красавчика-щеночка

«Она только что вернулась от парикмахера. Там ей подарили вот такой бантик»

«Элли постригли, как взрослую девочку»

«Это Борис и Тимур. Они померанские шпицы»

Эта хорошая девочка посетила стилиста

«Мой пес после стрижки к лету»

Она выглядит такой счастливой после посещения грумера

«Вилла чувствует себя роскошной с новой прической»

«Наша весенняя стрижка! Клянусь, он не так несчастен, как выглядит»

«Песик моего сына, принимающий ванну, — все, что нужно моему сердцу сегодня вечером»

«Моя собака: в ванной и после»