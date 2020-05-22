20+ диковинных животных, которые, кажется, ошиблись планетой

37 0 19 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия. На нашей планете живет более 8 млн видов живых существ. Однако за долгие века ученые описали менее 15 % обитателей Земли. Мы с вами знаем еще меньше. Поэтому округляем глаза, когда видим фото неонового морского слизня, попугая, который не умеет летать, или конфетного краба.

Мы в AdMe.ru просто обожаем дикую природу, поэтому не могли пройти мимо фантастических млекопитающих, птиц и насекомых, которые чем-то напоминают пришельцев.

1. Моллюск морской ангел (он же северный клион), кажется, создан для жизни в космосе

2. Канарейка породы глостер — кузен Итт в мире пернатых

3. Этот хохлатый олень не прочь сделать кусь

4. Немертины как будто рисуют картины. На самом деле они выбрасывают хоботок при опасности

5. Это не пушистый белый снежок, а длиннохвостая синица

6. Знакомьтесь: скотопланес, или морская свинья. Он дружит с детенышем королевского краба, защищая того от хищников

7. Маленький древолаз (это название лягушки) словно надел голубые джинсы

8. Чудная райская птица с определенных ракурсов способна напугать, вопреки своему названию

9. Рогатый паук Gasteracantha hasselti вполне может сойти за диковинный цветок

10. Эта колония коралловых полипов называется «морские перья» и выглядит так, будто готова к письму

11. Индийская фиолетовая лягушка похожа на все что угодно, кроме лягушки

12. Гигантская леопардовая медведица точно знает, как правильно носить анималистический принт

13. А этот морской слизень Nembrotha cristata настолько яркий, будто подсвечен неоном

14. Если повезет, в Швеции можно встретить белого лося

15. Таитийская бородавчатая рыба-клоун совсем не похожа на рыбу

16. Эта лягушка словно поросла мхом, за что и получила имя «вьетнамская моховая»

17. Этот мохнатый попугай называется какапо, и он единственный из всех своих собратьев не умеет летать

18. У веероносного венценосного голубя всегда при себе веер из перьев

19. Гусеница королевской цитеронии выглядит как главный герой фильма ужасов

20. Морской конек или скорпион? Ни то ни другое — это скорпионница, или скорпионовая муха

21. Зеленые питоны в молодости могут быть коричневыми или желтыми. Некоторые сохраняют желтый окрас всю жизнь и в таком виде напоминают подгнивший банан

22. Улитку-кролика в обиходе называют золотой слоновой улиткой

23. Кораллового краба Оутса легко перепутать с замысловатого вида леденцом. Наверное, поэтому в быту его именуют конфетным крабом

24. Тело древесной африканской гадюки как будто состоит из сотен маленьких листочков

А какое самое необычное животное вам доводилось увидеть своими глазами?