20+ девушек, которые вынуждены стоять в стороне и смотреть, как кошки уводят их парней
В жизни часто бывает так, что те, от кого мы меньше всего ожидаем предательства, в конечном итоге как раз и предают нас. Вот живешь себе под одной крышей со своим любимым человеком и своим не менее любимым усатым-полосатым, а потом узнаешь, что у этих двоих взаимная симпатия переросла в нечто большее. И что самое обидное, злиться на эту сладкую парочку попросту невозможно.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 20+ бесстыжих питомцев, которые украли вторых половинок своих владелиц и при этом бровью не повели.
«Муж: „У тебя паранойя, кошка не любит меня больше тебя“. Муж: закрывает дверь. Кошка...»
«Котенок мой, муж тоже мой. Я в этих отношениях определенно третья лишняя»
«Мне вот любопытно, почему моя кошка предпочитает улечься на моем парне, а на мне — никогда? Кормлю ее я»
«И так происходит каждый раз, когда мой парень возвращается домой»
«Моя кошка очень-преочень любит моего молодого человека»
«Я хотела кошку, а мой парень, не фанатеющий по этим животным, — нет. Мы все же завели ее, чтобы осчастливить меня. Теперь угадайте, чья она кошка?»
«Они попросту меня игнорируют»
«Моя кошка влюблена в моего парня»
«Мои мальчики, один котоненавистник, а другой человеконенавистник, наконец определились с чувствами друг к другу»
«Все девушки без ума от стильно одетых мужчин. И кошки тоже. Особенно кошки»
«Мой парень и кошка, которую он не хотел заводить»
«С недавних пор мой кот начал ставить свои лапки на стол, повторяя за моим женихом. Я думаю, что так он чувствует себя более мужественным»
«Каково это — быть третьей лишней в отношениях? Таково»
«Моя дико пугливая и застенчивая кошка мгновенно прониклась чувствами к моему парню и теперь не отходит от него ни на шаг»
«Моя кошка обожает нежно тыкать моего парня в нос»
«Эрис любит моего мужа и заставляет его везде носить себя, как своего младенца»
«Мой взрослый котик действительно любит моего парня»
«Мой муж не хотел заводить кошку. Теперь она над ним шефствует»
«Всякий раз, когда я стригу мужа, Оникс приходит к нам, мяукает и терпеливо ждет, когда его папа закончит стричься»
«Пенни окончательно и бесповоротно одержима моим мужем»
«Я уехала на 3 недели, и теперь моя кошка влюблена в моего мужа»
«Моя толстушка пытается увести у меня моего мужчину»
Вам доводилось чувствовать себя третьей лишней в подобных отношениях? Как вы с этим справились?
Фото на превью sillykittyish / Reddit
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