20+ девушек, которые вынуждены стоять в стороне и смотреть, как кошки уводят их парней

В жизни часто бывает так, что те, от кого мы меньше всего ожидаем предательства, в конечном итоге как раз и предают нас. Вот живешь себе под одной крышей со своим любимым человеком и своим не менее любимым усатым-полосатым, а потом узнаешь, что у этих двоих взаимная симпатия переросла в нечто большее. И что самое обидное, злиться на эту сладкую парочку попросту невозможно.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 20+ бесстыжих питомцев, которые украли вторых половинок своих владелиц и при этом бровью не повели.

«Муж: „У тебя паранойя, кошка не любит меня больше тебя“. Муж: закрывает дверь. Кошка...»

«Котенок мой, муж тоже мой. Я в этих отношениях определенно третья лишняя»

«Мне вот любопытно, почему моя кошка предпочитает улечься на моем парне, а на мне — никогда? Кормлю ее я»

«И так происходит каждый раз, когда мой парень возвращается домой»

«Моя кошка очень-преочень любит моего молодого человека»

«Я хотела кошку, а мой парень, не фанатеющий по этим животным, — нет. Мы все же завели ее, чтобы осчастливить меня. Теперь угадайте, чья она кошка?»

«Они попросту меня игнорируют»

«Моя кошка влюблена в моего парня»

«Мои мальчики, один котоненавистник, а другой человеконенавистник, наконец определились с чувствами друг к другу»

«Все девушки без ума от стильно одетых мужчин. И кошки тоже. Особенно кошки»

«Мой парень и кошка, которую он не хотел заводить»

«С недавних пор мой кот начал ставить свои лапки на стол, повторяя за моим женихом. Я думаю, что так он чувствует себя более мужественным»

«Каково это — быть третьей лишней в отношениях? Таково»

«Моя дико пугливая и застенчивая кошка мгновенно прониклась чувствами к моему парню и теперь не отходит от него ни на шаг»

«Моя кошка обожает нежно тыкать моего парня в нос»

«Эрис любит моего мужа и заставляет его везде носить себя, как своего младенца»

«Мой взрослый котик действительно любит моего парня»

«Мой муж не хотел заводить кошку. Теперь она над ним шефствует»

«Всякий раз, когда я стригу мужа, Оникс приходит к нам, мяукает и терпеливо ждет, когда его папа закончит стричься»



«Пенни окончательно и бесповоротно одержима моим мужем»

«Я уехала на 3 недели, и теперь моя кошка влюблена в моего мужа»

«Моя толстушка пытается увести у меня моего мужчину»