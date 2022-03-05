20+ человек, которым судьба подбросила пушистое чудо, а они и возражать не стали

На сайте Pikabu недавно появился скриншот твита о любимом типе клиентов ветеринаров: о тех, кто не побоялся взять бездомных кошек с улицы. Он вызвал целую волну обсуждений, ведь оказалось, что таких вот людей, которые помогли усатым-полосатым в беде, очень много.

Мы в AdMe.ru не могли оставить без внимания комментарии под этим постом. Каждый из них — это трогательная история о настоящих героях, которые не прошли мимо страдающих животных и подарили им дом и свою любовь.

«Скоро 2 года, как мы забрали кота из приюта. Опыта у него хоть отбавляй — без задней лапы и одного глаза. Что произошло, мы не в курсе, решили не узнавать»

«Ехали именно за ним. Когда жена вошла, он сразу бросился к ней, как будто ее и ждал. Кот возрастной, но носится с молодой кошкой наравне. После 5 лет, прожитых в приюте, все еще переживает, что сделает что-то неправильно. А зря. Несмотря на его „недостатки“, он идеальный кот».

«Шла я как-то мусор выкидывать, ну и вот»

«Мой муж был категорически против животных в доме. Вот нет, и всё»

«А в начале осени поехали к другу на дачу, сидим, культурно отдыхаем, и тут из темноты выпрыгивает котенок. Черный, вислоухий, пушистый и ужасно милый. После недолгих переговоров с мужем решили забрать его к себе. Теперь у нас есть шебутной котик, которого зовут Геральт. Муж в нем души не чает, говорит, что ни разу не пожалел, что мы его взяли».

«4 года назад эта шерстяная стибрила 2 куска шашлыка из миски, пока я другой на мангале жарила. Теперь живет у нас, дерет обои и орет по ночам»

«Я своего Сёмку подобрал летом в соседнем дворе — он там бегал и прятался под машинами. Тетенька с балкона крикнула, чтобы мы его забрали, так как он только нас к себе подпустил погладить»

«Моя ко мне с дуба упала в прямом смысле. Шла я в универ, случайно подняла голову, а там на дереве на уровне 3-го этажа сидит кошка и мяукает»

«Иду вечером обратно — все сидит. Написала в местную группу зоозащитников. Прислали скалолаза, он ее спустил. Как я могла оставить ее на улице? Пришлось взять. Лапа у нее была прокушена. Хозяева старые не нашлись, хотя кошка была в ошейнике. Назвала Лапкой. 9 лет уже со мной живет».

«Шла по улице в ужасном настроении. Прямо в очень плохом. Слышу: „Мявк!“ Смотрю, а там сидит маленькая котенька, смотрит на меня, потом подходит и снова: „Мявк“»

«Я ее и забрала домой. С тех пор настроения такого не было. Говорят, трехцветные приносят счастье. Вот вам ее первое „хоба“ и поза богини».

«Второй кот встретился нам в магазине. Я потащила его домой. Было видно, что он домашний. Думаю, расклею объявления, и хозяин найдется»

«К концу недели позвонила женщина, сказала, что кот ее. Энтузиазма в голосе никакого. Прошла пара месяцев, и в одном паблике во „ВКонтакте“ муж наткнулся на объявление: „Найден кот, бегает по улицам, грязный и голодный, пристает к людям“. И рядом фотка этого рыжего балбеса. Тут же связались, я сказала, что кот мой. И несмотря на то, что номер той „хозяйки“ у меня сохранился, отдавать ей его я уже не собиралась. Потеряли раз — второго раза не будет. В общем, присвоила я кота и не жалею. Только цветы жрет и хулиганит, но с ним живется весело».

«В 5 утра в воскресенье мелкий под дверью мяукал громко. Пришлось взять домой, чтобы не мешал спать. Год живем»

«2011 год. Я всегда хотела собаку, а к кошкам была равнодушна. В общем, возвращаюсь домой с учебы, захожу в подъезд, а там сидит чудо-юдо мелкое»

«Смотрит перепуганными глазками. Но я подумала, что это соседский. В 2 часа ночи проснулась от котячьих воплей в подъезде. Открываю дверь и вижу это чудо у себя на коврике под дверью. Постояла я, подумала и говорю: „Ладно, заходи, поживешь ПОКА“. Я честно искала ему других хозяев, но они не захотели найтись, и я поняла, что влипла».

«Я своего нашла, когда возвращалась из магазина. Иду, слышу котячий плач. Прошла еще пару метров, поняла, что плач раздается из-под машины»

«Присаживаюсь рядом, и тут из-под авто выбегает котенок, кидается мне в ноги. Расстегнула я куртку, взяла его на руки, а он прижался ко мне и дрожит. Теперь живем вместе. Умный, ласковый, спокойный как танк. Молчаливый, изредка мурчит, когда поваляться на человеке хочет».

«Я свою встретила на улице. Размером с ладошку котенок, увязался за нами и долго шел. Пришлось забрать. Очень нежная кошка выросла»

«Иду с работы, захожу в подъезд, а там сидит это чудо. Размером был с ладонь. Жалко стало. Говорю ему: „Жить хочешь? Если да, пошли со мной“»

«Он на 4-й этаж поднялся, зашел в квартиру — и прямой наводкой к миске с кормом. Наша кошка в шоке. Он поел, сам сходил в лоток, чем покорил жену. С тех пор живет».

«Итак, как появилась кошка. Шла я в столовую пообедать во время рабочего перерыва. В коридор со стороны цехов выбегает мелкий котенок, худой, как прима-балерина»

«Забрала к себе. Первые 2 месяца она не мяукала, а как начала, так по сей день подобного противного „мява“ в мире больше нет. Я ее люблю настолько сильно, что порой кажется, что она частичка моей души».

«А это наша красавица. Спас ее, еще подростком, от стаи собак. Вернее, она сама себя спасла ценой царапин на моей шее»

«Я увидел, что ее окружили, остановился, вышел из машины и побежал к ней. Она, увидев меня, побежала навстречу и сходу прыгнула ко мне на руки, а потом на шею. Вы́ходили ее и оставили у себя. Была бы котом, назвал бы Якубовичем».

«Он подбежал, сел на мой ботинок и замурчал. У него оказался ринотрахеит, рахит, блошки, глисты»

«Мыться пытался, но гной только размазывался по мордочке. Я рыдала, потому что очень жалкий он был, а дома и без него 2 кошака. Ну ничего, теперь 3. Этот самый хулиганистый из всех. Но при этом самый мягонький и обнимательный».

«Спускаюсь вниз, у подъезда сидит дворовый котяра, а рядом с ним бегает котенок размером с клопа»

«Он подбежал, понюхал мою руку, тяпнул за палец и убежал. Через часа 2 из гаража возвращается мой парень и жалобно так говорит: „Солнышко, смотри, кто к нам пришел“.

Я уже поняла, что „клоп“ будет жить у нас. В общем, полтора года уже нашему Федору Михалычу. Любимый и избалованный ребенок».

«У меня немного по-другому. Жена шла по подъезду, а кошка ударилась о ее ногу. Магия. Теперь это жирное чудовище — моя любимая кошка»

«Только вышла из дома на работу, вижу — мелкий и тощий чертенок бежит за бабулькой и мяукает, глядя на нее. Спрашиваю: „Ваш?“ Бабуля ворчит, мол, себя бы прокормить, куда ей котят»

«Покормила я его, но вынесла обратно на улицу, к подъезду. Строго говорю: „Дождешься меня с работы — заберу навсегда“. Он дождался. Хотела сначала ему найти другой дом, так как старый кот его не принимал. Но прошло 3 дня, и я к нему привязалась, да и старый кот оттаял. Наглая и любопытная морда выросла, назвали Тень».

«Ко мне на улице котенок 5-месячный подбежал с жалобными „мяфками“. Я гулял с собакой, а тут это чудо. Уже 3 года, как я его человек»

«Моего собака в траве нашла. Он так охрип, что не мяукал уже даже, а просто рот открывал. Судя по тому, что выросло, из благородных оказался»