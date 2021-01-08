20 историй, как люди завели больше одного кота и вдруг поняли, насколько же это круто
Опытные котохозяева отлично знают, какими непредсказуемыми бывают их любимцы. И даже с одним питомцем нужно держать ухо востро: бывает, только отвернешься, а он уже что-то снова натворил. И уж тем более нужно быть готовым ко всему, когда котов в доме становится больше одного. Как у героев нашей сегодняшней подборки.
Мы в AdMe.ru твердо уверены: чем котов больше, тем лучше. Глядя на эти фото усатых проказников, не улыбнуться очень сложно.
«Отошел в машину за сумками, а когда вернулся, обнаружил их. Распотрошили пакет с листьями салата в поисках мяса»
«Папа отложил свои инструменты на 30 секунд, а они тут же приготовились их стащить»
«Что, черт возьми, вытворяют мои коты?»
«Запрыгнула прямо на нее»
«Мои коты выглядят так, словно позируют для обложки музыкального альбома. Ну я и сделала им ее»
«Это в буквальном смысле последнее фото моей елки»
«Как я рад, что включил свет перед тем, как спуститься»
«Серо-белый кот любит обнимашки, а другой (Перчик) — не особо. Но первого это мало волнует»
«И вот так происходит каждое утро»
«Любуешься закатом? Вот тебе!»
«Наша кошка ненавидит всех и каждого, а особенно свою дочь — ту, что сидит сверху. У меня уже пресс болит от смеха, когда я смотрю на ее морду»
«Бессовестные котята! Им ни капельки не стыдно»
«За секунду до катастрофы»
«Я лучше знаю, как мне удобнее»
«Три короля и их принцесса смотрят, как я мою посуду»
«Дом полон кошачьих лежанок и одеялок, но вот где им нравится быть»
«Думаю, они уже неплохо ладят»
«Предательство высшей степени»
«Играем в „Котополию“ с серьезными соперниками»
«Пытаюсь объяснить котам, что макароны с сыром они не получат, так как не переносят лактозу»
А у вас есть домашние питомцы? Легко ли они уживаются друг с другом?
Фото на превью ScoobyValentine / reddit