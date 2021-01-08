20 историй, как люди завели больше одного кота и вдруг поняли, насколько же это круто

Опытные котохозяева отлично знают, какими непредсказуемыми бывают их любимцы. И даже с одним питомцем нужно держать ухо востро: бывает, только отвернешься, а он уже что-то снова натворил. И уж тем более нужно быть готовым ко всему, когда котов в доме становится больше одного. Как у героев нашей сегодняшней подборки.

Мы в AdMe.ru твердо уверены: чем котов больше, тем лучше. Глядя на эти фото усатых проказников, не улыбнуться очень сложно.

«Отошел в машину за сумками, а когда вернулся, обнаружил их. Распотрошили пакет с листьями салата в поисках мяса»

«Папа отложил свои инструменты на 30 секунд, а они тут же приготовились их стащить»

«Что, черт возьми, вытворяют мои коты?»

«Запрыгнула прямо на нее»

«Мои коты выглядят так, словно позируют для обложки музыкального альбома. Ну я и сделала им ее»

«Это в буквальном смысле последнее фото моей елки»

«Как я рад, что включил свет перед тем, как спуститься»

«Серо-белый кот любит обнимашки, а другой (Перчик) — не особо. Но первого это мало волнует»

«И вот так происходит каждое утро»

«Любуешься закатом? Вот тебе!»

«Наша кошка ненавидит всех и каждого, а особенно свою дочь — ту, что сидит сверху. У меня уже пресс болит от смеха, когда я смотрю на ее морду»

«Бессовестные котята! Им ни капельки не стыдно»

«За секунду до катастрофы»

«Я лучше знаю, как мне удобнее»

«Три короля и их принцесса смотрят, как я мою посуду»

«Дом полон кошачьих лежанок и одеялок, но вот где им нравится быть»

«Думаю, они уже неплохо ладят»

«Играем в „Котополию“ с серьезными соперниками»

«Пытаюсь объяснить котам, что макароны с сыром они не получат, так как не переносят лактозу»