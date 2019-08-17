20 человек, которые неожиданно встретились с животными и уже не смогли расстаться
Сейчас множество социальных реклам подчеркивают, что лучше взять животное из приюта или забрать с улицы, чем покупать. И многие люди к этому прислушиваются: к примеру, в Москве количество бездомных животных с 2012 года снизилось втрое. Кого бы вы ни подобрали, пожилого мопса или дрожащего от холода котенка, вы будете для него целой вселенной, и на одного супергероя в этом мире станет больше.
Мы в AdMe.ru искренне восхищаемся теми, кто уже успел подарить бездомным животным дом, и делимся с вами самыми милыми историями об этом.
«Увидел котенка на своей стройплощадке, после чего работа, разумеется, остановилась»
«Нашла эту малышку на обочине и сразу же влюбилась»
«Первый вечер дома».
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«Прошлой ночью работала в пробке из-за масштабной аварии. Услышала тихое „мяу“. Я зажгла свой фонарик и увидела два светящихся глаза, смотрящих на меня. Я мяукнула в ответ. Этот крошечный котенок заполз на мою ногу и сел на мое плечо».
«Спас эту девочку от приюта, где убивают животных. Встречайте Налу»
«Когда она осознала, что мы забираем ее домой»
«Спасла эту „агрессивную“ шиншиллу из дома с 3 собаками. Она стала моим лучшим другом еще с момента первой встречи»
«Этот малыш просто пришел к нам во двор месяц назад. Кажется, теперь я люблю котов»
«Забрали ее к себе месяц назад. Сейчас она наконец начала приносить свои игрушки, чтобы поиграть с нами»
«Нашел ее под машиной на стоянке супермаркета. Она настолько дружелюбна, что я решил оставить ее себе и назвал Сидни»
«Мой щенок до и после того, как я забрал его из приюта»
«Мой сосед забрал домой беременную кошку. Вчера она родила котят»
«Она пришла на наш участок, и я взял ее на руки. Она перебралась на плечо и осталась там сидеть, не шевелясь, будто сообщая, что выбрала меня. Я назвал ее Скарлетт»
«4 года назад она пришла в автомагазин, в котором я работал. За эти годы она стала талисманом магазина»
«Забрали ее маму с улицы. Через 63 дня эта прелесть появилась на свет»
«Увидела этого мопса в приюте. Оказалось, что ему уже 10 лет и его спасли из дома, где над ним издевались. Не смогла не забрать его домой»
«Мы подобрали его в подъезде. Он еще не привык к тому факту, что никогда не умрет от голода, поэтому пытается стащить какую-то еду, даже если наелся»
«Увидел ее в лесу, она мяукала под дождем»
«Я всегда был собачником, пока не встретил этого парня. Он изменил мое мнение о котах. Назвал его Максом»
«Он пришел к черному входу и начал мяукать вчера в 6:30. Как только я открыл дверь, он вбежал внутрь. И вел себя точно как Гарфилд — кот, который был у меня в детстве»
«Год назад я забрал этот комочек домой. Разница очевидна!»
А вы забирали животных с улицы или из приюта? Поделитесь фотографиями своих любимцев!
Фото на превью thisdodobird / Reddit