20+ животных, которым жизнь преподнесла подарок в виде доброго человека
Мы живем далеко не в идеальном мире, поэтому каждый день животные оказываются на улице или в приюте. Но как приятно осознавать, что добрые люди тоже не дремлют и забирают кошек и собак к себе домой, даря им любовь и получая ее вдвойне взамен.
Мы в AdMe.ru с большим уважением и благодарностью относимся к неравнодушным людям, ведь именно на их доброте и держится этот мир.
«Вы можете поверить, что кто-то смог бросить ее? Теперь эта красота — моя»
«Сегодня бродячая мама-кошечка привела знакомить своих малышей с одной милой дамой, которая кормила ее. Для всех них нашелся дом»
Она — борец!
Через 2 секунды после того, как я ее приютил, она забралась ко мне на плечи
«Приютила двух „нежелательных кошек“ в приюте для животных — очень напуганного дикого котенка и самого толстого кота — и уже так их люблю!»
Из маленького испуганного котенка — в рыжего красавчика
«Наш новый член семьи уже нашел свое любимое место под утренним солнцем»
«Так рада, что у меня появилась кошка. Она сделала 2020 год сносным»
«Если бы мы его не „усыновили“, его усыпили бы, потому что он глухой. Теперь он — лучшая часть нашей жизни»
«В приюте сказали, что она не любит лежать на коленях. Спустя час, как мы приехали домой»
«Прошел год с тех пор, как мой мальчик Керо столкнулся со мной на улице. Так счастлив, что он выбрал меня»
«От испуганного котенка — до хозяина дома и ключа к моему сердцу»
«Разница между фото — почти 4 месяца»
«5 месяцев напряженной работы и терпения привели к этому моменту»
«Застенчивый парень, который потихоньку раскрывается. На фото он в первый день, неуверенный в том, что делать с мячом, и месяц спустя, наблюдающий, как я держу тот же мяч над камерой»
«Мы нашли ее 2 месяца назад, и посмотрите, какой красавицей она стала»
«До и после того, как мы нашли друг друга»
«Только что взяла этого парня. Я рада видеть, что он так быстро привык к своему новому дому»
«Я „удочерила“ ее, когда мне было 17. Сейчас, спустя 10 лет, она все еще шикарна. Моя прекрасная испанка»
«Приютил этого 7-летнего красавца на этой неделе»
«После смерти моей кошки я сразу пошла в приют и сказала, что возьму ту, которая прожила там дольше всех. В приюте уточнили: „Это старая черная кошка, ты уверена?“ Никогда в жизни я ни в чем не была так уверена»
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Фото на превью liekweg / reddit