20+ животных, которым жизнь преподнесла подарок в виде доброго человека

Мы живем далеко не в идеальном мире, поэтому каждый день животные оказываются на улице или в приюте. Но как приятно осознавать, что добрые люди тоже не дремлют и забирают кошек и собак к себе домой, даря им любовь и получая ее вдвойне взамен.

Мы в AdMe.ru с большим уважением и благодарностью относимся к неравнодушным людям, ведь именно на их доброте и держится этот мир.

«Вы можете поверить, что кто-то смог бросить ее? Теперь эта красота — моя»

«Сегодня бродячая мама-кошечка привела знакомить своих малышей с одной милой дамой, которая кормила ее. Для всех них нашелся дом»

Она — борец!

Через 2 секунды после того, как я ее приютил, она забралась ко мне на плечи

«Приютила двух „нежелательных кошек“ в приюте для животных — очень напуганного дикого котенка и самого толстого кота — и уже так их люблю!»

Из маленького испуганного котенка — в рыжего красавчика

«Наш новый член семьи уже нашел свое любимое место под утренним солнцем»

«Так рада, что у меня появилась кошка. Она сделала 2020 год сносным»

«Если бы мы его не „усыновили“, его усыпили бы, потому что он глухой. Теперь он — лучшая часть нашей жизни»

«В приюте сказали, что она не любит лежать на коленях. Спустя час, как мы приехали домой»

«Прошел год с тех пор, как мой мальчик Керо столкнулся со мной на улице. Так счастлив, что он выбрал меня»

«От испуганного котенка — до хозяина дома и ключа к моему сердцу»

«Разница между фото — почти 4 месяца»

«5 месяцев напряженной работы и терпения привели к этому моменту»

«Застенчивый парень, который потихоньку раскрывается. На фото он в первый день, неуверенный в том, что делать с мячом, и месяц спустя, наблюдающий, как я держу тот же мяч над камерой»

«Мы нашли ее 2 месяца назад, и посмотрите, какой красавицей она стала»

«До и после того, как мы нашли друг друга»

«Только что взяла этого парня. Я рада видеть, что он так быстро привык к своему новому дому»

«Я „удочерила“ ее, когда мне было 17. Сейчас, спустя 10 лет, она все еще шикарна. Моя прекрасная испанка»

«Приютил этого 7-летнего красавца на этой неделе»

«После смерти моей кошки я сразу пошла в приют и сказала, что возьму ту, которая прожила там дольше всех. В приюте уточнили: „Это старая черная кошка, ты уверена?“ Никогда в жизни я ни в чем не была так уверена»