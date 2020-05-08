19 собак, которые вовсю пытаются быть хорошими мальчиками, но у них не особо получается

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Истинные ценители домашних животных могут говорить о своих подопечных без устали, углубляясь в детали привычек, повадок и предпочтений. В твиттере один из пользователей предложил владельцам собак рассказать о странностях своих питомцев. И тем самым породил обсуждение длиной в несколько тысяч комментариев. Ведь оказалось, что среди четвероногих охранников часто встречаются экземпляры с причудами.

Мы в AdMe.ru обожаем животных, поэтому не смогли остаться в стороне от темы собачьих придурей и подготовили подборку пользовательских историй о странностях питомцев.

Блу считает, что если кто-то залезает в ванну, то он тоже должен быть там

Когда твой пес думает, что обладает магическими способностями

«Собака моего брата постоянно воюет с этими непослушными занавесками в моем офисе»

«Он схрумкал одну из больших упаковок цветных мелков. И несколько дней после этого у нас во дворе повсюду была радуга»

«Я мирно наслаждался утренним кофе, пока не увидел это. Чуть не задохнулся от смеха»

Сидел вот так минут 10. Чего хотел — никто не знает

Он просит подержать его лапы каждый раз, когда слышит звук подъезжающей мусорной машины

Когда на кухне несколько часов кряду вкусно пахнет, любой перестанет быть вежливым

«Мы дали ей картонную трубку для игры, а она запихала ее в рот и бегала так больше минуты»

Это Бонни, сегодня она вырыла яму и сунула туда голову. Никто не знает почему

«Она постоянно смотрит на нас так, как будто мы не оправдали ее ожиданий»

«Собака моей сестры немного странная»

«Установил дома камеру, чтобы посмотреть, чем занимаются мои собаки, пока я на работе»

«Мам! Мама! Мамуля!»

Фритзи любит спать в странных позах

«Хиг будет сидеть на моих ступеньках и выть, пока я не открою дверь и не впущу его. Чтобы вы понимали: Хиг не моя собака»

Он забился под стол от страха, когда увидел на своей кровати ползущую божью коровку

«Пока я готовлю обед, он шпионит за мной»

«Когда я вошел в комнату и спросил, где наша собака, случилось вот это»

А какие странные привычки есть у вашего питомца?