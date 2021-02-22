19 пушистых обормотов, для которых нет ничего важнее, чем устроиться с комфортом

Любой счастливый обладатель кота знает, что эти хвостатые не только жидкость, но и еще ценители комфорта. Причем их понятие уюта для нас далеко не всегда очевидно. Наверняка каждый день пушистики терзаются раздумьями, как же сегодня понежиться. Умоститься на огромном кусте цветов или полежать на важных для человека вещах? Или с наслаждением возлечь на турнике? А потом все же решают: вот это все, и можно побольше и без хлеба.

Мы в AdMe.ru уверены, что коты точно знают толк в искусстве релаксации. А их люди никогда не устанут умиляться этому умению и делиться в сети фотографиями своих потешных мурлык.

«Последние 20 минут я бегал по дому в поисках своего котенка. И тут я заметил эти торчащие уши»

Наверное, по мнению кота, нет ничего более удобного, чем этот турник

«Наш котенок может заснуть буквально в любом положении»

«Я не совсем понял, как Бен воспринял поездку на машине»

«Оказывается, мой кот проделал дырку в дне дивана, и теперь это его гамак»

«Что ж... вот так мой кот сидит в раковине»

Наверняка здесь лучшее место для наблюдения

«Нет, шум океана, к сожалению, я не слышу»

Да ему вообще по барабану

Она специально все это примяла, чтобы ей было удобно

«Сделала я, значит, печеньки...»

«Эта дуреха просто молча наблюдает за мной»

Битва за место на батарее зашла в тупик

Этот наглец нашел себе отличное место для сна

Между прочим, пицца по-прежнему в коробке

«Теперь это мой лоток для бумаг, человек. И я буду лежать на краю, чтобы он мог опрокинуться в любой момент»

Прячется у всех на виду. Она думает, что она хитрая

«Моя кошка считает, что ей принадлежит весь дом»

Это он так спит. И между прочим, ему нельзя туда влезать