19 питомцев, чьим хозяевам не нужно нанимать сыщика, чтобы понять, кто это сделал

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Если вы думаете, что ваш питомец — образец порядочности, скорее всего, он просто умеет заметать следы до вашего появления. Потому что все кошки, собаки, даже кролики и черепахи любят иногда пошалить, но не всем везет остаться незамеченными.

Мы в AdMe.ru уверены, что эти 20 четвероногих преступников будут оправданы своими хозяевами.

1. «Может, он просто сделал салат»

2. «Вряд ли мой пес горд этим поступком»

3. «Пойман с поличным. Моне доел оставшийся без присмотра томатный суп»

4. «В приюте его называли преступником, потому что он разбрасывал все, что ему не нравилось. Столько дерзости в таком маленьком кролике!»

5. Ты не ты, когда голоден

6. «Мне доставили еду, и, пока я выходил забрать заказ, эти негодяи опередили меня»

7. «У кого-нибудь еще кот одержим кражей и уничтожением кухонных губок?»

8. «Лежит посреди устроенного им хаоса»

9. «Очевидно, она не считает кражу трусов и носков чем-то странным»

10. «Белка съела тыкву, которую мой друг приготовил на Хеллоуин»

11. «У меня всего один кот, а черный ворует его еду. Я даже не знаю, как он пробрался в дом»

12. «Воровку помады задержали, но она уже успела навести марафет»

13. «Кот пойман при попытке потрогать синнабоны»

14. «Я находила носки по всему дому и вот наконец поймала вора в деле»

15. «Решил перекусить хлопьями, но мой кот сделал это»

16. «Поначалу я думал, что это мой сосед по комнате постоянно допивает мои напитки. Но потом поймал кота с поличным»

17. «Смотрите, кого я поймал за примеркой моих трусов»

18. «Кто-то постоянно воровал кошачью еду и гадил в гараже. Поймал преступника на горячем. К такому я не был готов»

19. «Похоже, это преступление останется нераскрытым»