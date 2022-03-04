19 озорных доказательств того, что коты всегда ведут себя так, как им вздумается. Даже если окружающие не в восторге

Что только мы не готовы простить своим любимым котикам: и испачканные полотенца (которые, между прочим, только что постирали), и гору порванных салфеток, и некоторое вмешательство в наши занятия и готовку. И порой терпеть все эти нарушения домашних «правил» приходится не только хозяевам, но и другим питомцам, и даже собратьям-котам, которым как-то надо уживаться с этими пушистыми пройдохами.

Мы в AdMe.ru бесконечно обожаем наблюдать за причудливыми шалостями наших котиков, которым, будем честными, никакие правила не указ.

«Купила новую лежанку для собаки»

«Попытался сделать бумагу вручную. Получилось неудачно»

«Пытаюсь собрать пазл»

«Папа нашел тайник кошки, когда передвигал диван»

И как теперь воспользоваться мышкой?

«Догадаетесь, почему наше мусорное ведро теперь в ванной?»

«Сегодня кошка зацепилась за папу, когда он проходил мимо, и не отпускала его. Она делает это каждый раз»

«Чистые полотенца? Не против, если я лягу прямо сюда?»

«Что, если я просто возьму... и переверну его»

«Она просто запрыгнула сюда и легла на нее»

«Кот на шапке. Он сидел там, пока голова сильно не задвигалась»

«Он хотел залезть на коробку с пиццей — так он и сделал, и ему все равно на другого кота»

«Знакомьтесь с Вафлей. Она лежит там, где хочет, как будто она платит по счетам»

«Ками усердно трудится, чтобы выяснить, откуда берутся все мыши на экране»

«В конце концов чтение пришлось прервать»

«Пришла домой и нашла порванный пакет с лакомствами, который был на верхней полке в шкафчике. Поймала кота, когда этим утром он снова пытался найти его»

«Это происходит каждый раз, стоит мне только повернуться спиной к тому, что готовлю. Кот уже наверняка думает, что его зовут А Ну, Слезай»

«Выпустите мяуня наружу»

Все кошки особенные. Некоторые просто немного более особенные, чем другие. © OfficeSpaceRocks / Reddit

«20 минут пытался взвесить кота на домашних весах, но в итоге сдался. Вернулся и обнаружил его вот так»