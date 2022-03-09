19 мохнатых крошек, которые в одночасье вымахали до размеров небольшого бегемота

Появление в доме маленького щеночка обычно сопровождается радостной возней с пушистым крохой и ежедневным зашкаливанием мимиметра. Как же приятно наблюдать за тем, как четвероногое счастье активно прибавляет в весе и росте. И совершенно неважно, что спустя несколько месяцев ваш малыш уже напоминает размерами небольшого бегемота. Ведь количество его обаяния увеличивается вместе с ним.

Мы в AdMe.ru с удовольствием бы потискали каждого пушистого героя этой подборки. А в бонусе вы увидите, что даже звезда первой величины не в силах устоять перед очарованием больших песиков.

«До того, как я его взяла, и после. Люблю моего гигантского зверя»

«9-месячный Нео и 3-летняя Дельфина»

«Вот такими мы были 2 года назад и вот какими стали»

«Это Лафайет. Сегодня он прогнал койота, который забрел на наш участок»

«День, когда мама взяла его домой, стал для него самым счастливым. Хотя вряд ли с тех пор у него были несчастливые денечки»

«Мой 54-килограммовый щеночек»

«Этому нарушителю спокойствия исполнился год. Впереди еще много радости»

«Разница чуть больше полугода. На последнем снимке нашей Бетси 9 месяцев»

«Он всегда был очень серьезным парнем»

«Крошка Цунами передает всем привет»

«Он весит 40 кг и решил, что завалиться на меня лучше, чем лежать в своей ортопедической лежанке»

Друзья навек

«Не уверен, что эта кроватка рассчитана на их вес, но, кажется, им вполне удобно»

«Разница между этими фотографиями всего 22 месяца»

«Именинница»

«Мне исполнилось 20 месяцев, замечаете перемены?»

«В мае ему исполнится год. Мне интересно посмотреть, на сколько еще он вырастет»

«Этой малышке сейчас почти 20 недель. Как вы можете заметить, она растет от всей души»

Бонус: Железный Арни не остался в стороне и тоже решил похвастаться новым членом своей семьи. Поздоровайтесь со Шницелем