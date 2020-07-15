19 гусениц, которые разбили вдребезги миф о том, что они гадкие создания
Как и в мире людей, в природе многое решает красота. К примеру, бабочки чаще всего вызывают у нас восхищение и умиление, а вот гусеницы заставляют восклицать «Фу!» и вздрагивать от отвращения, даже если они не представляют для нас никакой угрозы. Им постоянно приходится сталкиваться с дискриминацией по внешнему виду, но мы уверены, что эти создания заслуживают лучшего к себе отношения, тем более что и среди них встречаются поистине изумительные персонажи.
Мы в AdMe.ru задались целью разрушить стереотип о том, что гусеницы — мерзкие и гадкие насекомые, и спешим познакомить вас с героями нашей подборки, при создании которых воображение у природы разыгралось не на шутку.
1. «Как подумаю, что „глаза“ на ее теле на самом деле защитный механизм... Все же эволюция — безумная штука»
2. Кажется, персонажей мультфильма «Как приручить дракона» рисовали с этого парня
3. Гусеницы семейства павлиноглазок знают толк в эпатаже
4. Пятнистый апателодес. Чем не кролик?
5. Гусеницы мешочниц сооружают себе крошечные домики из кусочков коры, веточек и листьев
6. «Племянник принес вот такое чудо. Все спрашивал: „Оно не ядовитое?“ Решила узнать в интернете. Теперь я понимаю, откуда у нас по ночам летают такие громадины»
7. Ирокезу этого красавца позавидовал бы любой фанат хард-рока
8. Большой березовый пилильщик передает вам привет
9. «Обычно такие существа вызывают во мне панику, а эта очень даже милая. Нашли в огороде, она лопала щавель»
10. Необыкновенная Acraga coa, обитающая в Мексике, больше напоминает медузу или желе
11. В будущем — гарпия большая, а пока застенчивый малыш
12. Нет, это вовсе не хомячок, а гусеница Megalopyge opercularis. Несмотря на очаровательный внешний вид, они ядовиты и весьма опасны
13. Котята мира насекомых, а в будущем — бабочки данаиды монархи
14. «На выходных отдыхали на берегу озера и поутру на крыше палатки нашли такое чудо. Маленький пушистый пришелец»
15. Дэдпул? Нет, бражник молочайный
16. А этот миниатюрный кролик зовется медведицей Гарриса
17. Не каждый день встретишь гусеницу с улыбающейся рожицей на попке
18. Какой упитанный единорожек, а по-научному — бражник подмаренниковый
19. «Пришел домой и обнаружил на футболке это. Подумал, что обыкновенная ветка прилипла, хотел сбросить. Но у этого парня были другие планы»
Какая гусеница изумила вас больше всего, а какая все равно заставила морщить нос? Признавайтесь, после подборки ваше отношение к этим созданиям изменилось?