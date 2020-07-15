19 гусениц, которые разбили вдребезги миф о том, что они гадкие создания

Как и в мире людей, в природе многое решает красота. К примеру, бабочки чаще всего вызывают у нас восхищение и умиление, а вот гусеницы заставляют восклицать «Фу!» и вздрагивать от отвращения, даже если они не представляют для нас никакой угрозы. Им постоянно приходится сталкиваться с дискриминацией по внешнему виду, но мы уверены, что эти создания заслуживают лучшего к себе отношения, тем более что и среди них встречаются поистине изумительные персонажи.

Мы в AdMe.ru задались целью разрушить стереотип о том, что гусеницы — мерзкие и гадкие насекомые, и спешим познакомить вас с героями нашей подборки, при создании которых воображение у природы разыгралось не на шутку.

1. «Как подумаю, что „глаза“ на ее теле на самом деле защитный механизм... Все же эволюция — безумная штука»

2. Кажется, персонажей мультфильма «Как приручить дракона» рисовали с этого парня

3. Гусеницы семейства павлиноглазок знают толк в эпатаже

4. Пятнистый апателодес. Чем не кролик?

5. Гусеницы мешочниц сооружают себе крошечные домики из кусочков коры, веточек и листьев

6. «Племянник принес вот такое чудо. Все спрашивал: „Оно не ядовитое?“ Решила узнать в интернете. Теперь я понимаю, откуда у нас по ночам летают такие громадины»

7. Ирокезу этого красавца позавидовал бы любой фанат хард-рока

8. Большой березовый пилильщик передает вам привет

9. «Обычно такие существа вызывают во мне панику, а эта очень даже милая. Нашли в огороде, она лопала щавель»

10. Необыкновенная Acraga coa, обитающая в Мексике, больше напоминает медузу или желе

11. В будущем — гарпия большая, а пока застенчивый малыш

12. Нет, это вовсе не хомячок, а гусеница Megalopyge opercularis. Несмотря на очаровательный внешний вид, они ядовиты и весьма опасны

13. Котята мира насекомых, а в будущем — бабочки данаиды монархи

14. «На выходных отдыхали на берегу озера и поутру на крыше палатки нашли такое чудо. Маленький пушистый пришелец»

15. Дэдпул? Нет, бражник молочайный

16. А этот миниатюрный кролик зовется медведицей Гарриса

17. Не каждый день встретишь гусеницу с улыбающейся рожицей на попке

18. Какой упитанный единорожек, а по-научному — бражник подмаренниковый

19. «Пришел домой и обнаружил на футболке это. Подумал, что обыкновенная ветка прилипла, хотел сбросить. Но у этого парня были другие планы»