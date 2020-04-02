19 фото спящих животных, которым явно снится что-то приятное

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Коалы, как известно, проводят во сне более 20 часов в день. И это не какой-то там вопрос физической необходимости: просто они это очень любят. Некоторые животные, например овцы и козы, спят по несколько раз в день. Неважно, сколько времени наши четвероногие друзья проводят в объятиях Морфея: нам всегда приятно подкрасться и полюбоваться ими.

AdMe.ru старается поддерживать ваш ежедневный уровень милоты в норме, поэтому делится фотографиями самых симпатичных спящих животных.

1. Иногда даже завтрак не стоит того, чтобы просыпаться

2. Панда-кровать для панды-малыша

3. Его очередь быть подушкой

4. Не стоит недооценивать всю мощь спального мешка

5. Этот кот настолько расслабился, что практически растаял

6. Она старательно защищает своих утят

7. Всем нужен приятель для обнимашек, на которого можно закинуть руку во сне

8. Время для сонного поезда

9. Полдень — лучшее время для сна

10. Стадии погружения в сон... Действует почти гипнотически

11. Ей уже почти 18, а она до сих пор спит со своей игрушечной лягушкой, которую ей подарили на 14-летие

12. Он всегда засыпает с улыбкой на мордочке: никогда ведь не знаешь, когда тебя будут фотографировать

13. Хотя можно оставаться милым, даже если спишь вот так

14. Даже кошка с крысой знают, что сон важнее какой-то там глупой вражды

15. Ничто так не роднит маму с ребенком, как хороший сон

16. Он так и не определился, что это: пижамная вечеринка или вечер пиццы

17. Крольчата могут принять за уютную кровать даже вашу ладонь

18. А кого считают овцы перед тем, как заснуть?

19. Всегда ложись спать с улыбкой

А у вас есть забавные фото ваших спящих питомцев?