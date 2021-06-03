19 животных, взглянув на которых после стрижки хозяева воскликнули: «Кто это?»

Хорошо быть котом: повернешься на один бок — все восхищаются, повернешься на другой — опять восхищаются... Но потом вдруг берут ножницы и стригут тебя «под льва», а фотографии выкладывают в интернет. И сидишь ты после этого на подоконнике с одной только кисточкой на хвосте и размышляешь о превратностях судьбы.

Мы в AdMe.ru провели несколько дней, рассматривая пользовательские снимки из серии «до» и «после», и пришли к выводу, что удачная стрижка может украсить кого угодно: и кота, и кролика, и собаку. А неудачная — наоборот. Хорошо хоть, что любить их всех будут по-прежнему.

«Постригли кота, потому что устали есть его шерсть. Теперь бесконечное количество раз говорю ему, что он красавчик»

И все вокруг сказали: какой чудесный маленький щенок

Вот как бывает, когда каре идеально с ног до головы

«Соседи сегодня ходили стричь кота, он огромный, пушистый... Был кот Бегемот, стал кот Артемон. Короче, вот»

Первая стрижка Макса

«Постригли собаку у другого грумера, привезли домой вот это существо и до слез смеялись от ее новых лап»

«Мы постригли кота, он обиделся на всех, кроме меня, и уже три дня спит только на моей кровати»

«Мне объяснили, что стрижка будет под машинку, „под троечку“. А я с машинкой вообще ни разу не сталкивалась. Ну да, я не очень умная. Домой я привела я вот это...»

«Спасибо, у нее и правда самый лучший хвост»

«Кошка знакомых. Постригли из-за проблем с блохами. Говорят, что она теперь очень обижена»

Ого! Под всем этим оказалась еще целая другая собака

«Я очень хотела, чтобы мой кролик выглядел красиво. Но оказалось, они умеют стричь только собак и кошек»

«Постригли кота ближе к маю,так как колтунов было много. Думали, в мае ему не будет холодно. Спасибо погоде — кот замерз. Укутала беднягу в куртку. Спит»

Каждый раз после стрижки на груди у Оливера появляется знак Бэтмена

Когда очень любишь плести косички

«Постригли кота, а там... скелет другого кота»

«Мой отчим решил в свободное время постричь собаку»

Тот редкий случай, когда приходишь в салон, просишь «немного освежить кончики»... И они так и делают!

«Три пары рук, моя паника, пакет шерсти — и вот перед вами самый бархатный и сладкий котик на свете, Пирожок Александрович»