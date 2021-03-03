19 человек, которые завели питомца и теперь не знают слова «скука»
С появлением в доме питомцев жизнь, несомненно, меняется. И, конечно же, в лучшую сторону. Но с собой они приносят не только любовь и тепло. Эти создания порой создают настолько уморительные моменты, что хозяевам так и хочется заснять все на телефон.
Мы в AdMe.ru обожаем этих пушистых негодников и готовы часами смотреть на их фотографии. Поэтому ждем порцию свежих снимков ваших питомцев в комментариях.
Лайфхак: у вас есть белый кот? Положите на него мандарин, чтобы он выглядел как яичница
«Я поставил глазки на кошачью кроватку и очень доволен результатом»
«Теперь я похож на утку?»
«Срочно посмотрите, какие тапочки у моего котика!»
«Помогите, мой кот превращается в Дукалиса!»
«Моя милашка на 95 % пушистик и только на 5 % — кошка»
О, как здорово быть кошкой, мирно спящей без каких-либо обязательств и забот!
«Я не могу перестать смеяться: моя мама прислала мне эту фотографию своей собаки»
«Я закрываю дверь, а мой кот...»
«Важный апгрейд кроватки собакой»
«Не могу перестать смотреть на эту фотографию моей кошки. Я поймала ее с поличным, когда она делала черт знает что»
Алхимия пошла не по плану
На подзарядке
«Моя кошка молча осуждает меня»
«Приведи свою кошку в парк», — говорили они. «Будет весело», — говорили они
«Почему она сверху?»
Разве можно ему отказать?
Секрет красивой бороды
«С нетерпением ждем возвращения игрушки»
Поделитесь и вы фотографией своего питомца. Эстафета веселья должна продолжиться!
Фото на превью Roysenotes / Twitter
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