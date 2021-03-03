19 человек, которые завели питомца и теперь не знают слова «скука»

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

С появлением в доме питомцев жизнь, несомненно, меняется. И, конечно же, в лучшую сторону. Но с собой они приносят не только любовь и тепло. Эти создания порой создают настолько уморительные моменты, что хозяевам так и хочется заснять все на телефон.

Мы в AdMe.ru обожаем этих пушистых негодников и готовы часами смотреть на их фотографии. Поэтому ждем порцию свежих снимков ваших питомцев в комментариях.

Лайфхак: у вас есть белый кот? Положите на него мандарин, чтобы он выглядел как яичница

«Я поставил глазки на кошачью кроватку и очень доволен результатом»

«Теперь я похож на утку?»

«Срочно посмотрите, какие тапочки у моего котика!»

«Помогите, мой кот превращается в Дукалиса!»

«Моя милашка на 95 % пушистик и только на 5 % — кошка»

О, как здорово быть кошкой, мирно спящей без каких-либо обязательств и забот!

«Я не могу перестать смеяться: моя мама прислала мне эту фотографию своей собаки»

«Я закрываю дверь, а мой кот...»

«Важный апгрейд кроватки собакой»

«Не могу перестать смотреть на эту фотографию моей кошки. Я поймала ее с поличным, когда она делала черт знает что»

Алхимия пошла не по плану

На подзарядке

«Моя кошка молча осуждает меня»

«Приведи свою кошку в парк», — говорили они. «Будет весело», — говорили они

«Почему она сверху?»

Разве можно ему отказать?

Секрет красивой бороды

«С нетерпением ждем возвращения игрушки»