19 человек, которые очень старались дать питомцу оригинальную кличку и немного переборщили

Придумать кличку для животного ничуть не легче, чем написать сочинение по роману «Война и мир». Ведь хочется, чтобы она была и звучной, и оригинальной, и подходила питомцу. Лишь люди, познавшие дзен, готовы смириться с такими простыми именами, как Мурзик или Бобик.

Мы в AdMe.ru готовы часами восхищаться неутомимой фантазией владельцев и даже записываем некоторые прозвища — а вдруг пригодится. Отдельные же истории настолько комичны, что хочется их перечитывать и пересказывать раз за разом.

Я подарила подруге котенка, она его в мою честь Олесей назвала. Очень было весело, когда я у подруги в гостях, а ее мама приходит домой и такая: «А я Олесе колбаски принесла» или «Фу, Олеся опять напрудила за дверью?» © Sasha54559222 / Twitter

Моя подруга жила одна с котом, на которого ей приходилось тратить много денег, и, как она говорила, работала, чтобы прокормить эту наглую харю. Вот и назвала его Альфонсом. © Человечек с доброй душой / Яндекс.Кью

Как-то приманила кошку-потеряшку на сосиску около магазина и притащила домой. Когда привыкла и стала подходить, смотрим, не кошка — королева. Так появилась у нас Клеопатра, в миру Клепа. Соседу отдала бродячего котенка самой простецкой наружности. Через время слышим, сосед кричит: «Софья Михайловна, кушать!» © Габриела Рыбченко / Facebook

Муж назвал кошку Альт-Таб (Alt-Tab), потому что та заставляет переключаться с любой задачи, над которой мы работаем, когда требует внимания или еды. © unknow author / Reddit

Сижу в ветеринарке, и тут только что вызвали огромнейшего мейн-куна под именем Ван Хельсинг. Взяли его на руки с фразой «Ваня, пойдем». © omsooqchan / Twitter

С первым котом не выпендривалась, назвала Васькой. Теперь он Невыносилий. Потом имена сами приходили, коты подсказывали. Один нырнул в унитаз — стал Кусто. Другой охотился на бумажные полотенца — Рулон Брандо. Кошка Хаусь в честь сериального героя, оттуда и кот Пикар. На грядке нашли кота Кукумбера. Сложносочиненный кот носит несколько имен: Сёма Кукиш Фердинанд Гогенцоллер Джуниор. © Пуговица Пушкина / Яндекс.Кью

Приятельница взяла собаку из приюта. Там пса назвали Супер. Менять кличку она не стала, хотя сама смеется, когда в парке громко кричит, подзывая собаку: «Суп! Суп!» © Yulia Alper-Yaglin / Facebook

Мой первый кот был Вальтером. «Сэр Вальтер Кот» — было написано в его ветеринарном паспорте. Когда супруг притащил в дом второго кота, его, разумеется, назвали Айвенго, для домашних — Веник. У подруги кот Тортик. Вообще, он должен был быть Тором, поскольку могучий голубоглазый блондин, но оказался редким валенком, боящимся собственной тени. © squirrel / AdMe

У моего прадеда в Одессе была собака Морда. Она очень любила убегать из дома и гулять где захочет. Часто к прадеду приходили люди и докладывали: «Григорий Афанасьевич, там ваша Морда по Дерибасовской бегает». © Lilia Bogolubova / Facebook

Моего пса зовут Микрочип. Кличку дали заводчики из-за нестандартного для породы размера. Для удобства зовем Чипом, и теперь каждый прохожий считает своим долгом поинтересоваться: «А где же Дейл?» © Юлия Толмачёва / Яндекс.Кью

Знакомая рассказывала. Перевезли они свою кошку из России в Штаты. При первом визите к ветеринару надо было записать кличку животного. Несовершенное произношение или администратор недослышал, но кошку Фасоль записали как Fossil (ископаемое). Но хозяева решили, что это не совсем правильно, и в следующий визит записали как Фа-Соль (Fa-sol). © BlackCatNsk / Pikabu

У меня есть знакомая, чью собаку зовут Шепот. Она берет его на прогулку без поводка, а когда он сбегает, кричит: «Шепот! Шепот!» © Graceinsnow4 / Reddit

У нас во дворе у соседки были 2 собачки, болонка и пекинес. Так вот звали их Чупа и Чупс. Они любители были убегать, очень забавно было наблюдать, как пожилая женщина ходит по двору и кричит: «Чупа-чупс». А как-то раз они потерялись и по всей округе висело объявление: «Ищем Чупа Чупс». Именно эти слова были самыми яркими, их было видно издалека, и только вблизи можно было понять суть. © Тихонова Елена / Facebook

Однажды мы пришли в ветклинику и перед нами у врача был кот, которого звали Леша. А на ресепшен сидит девушка и смеется, говорит, что сегодня у них был еще кот Вадим. Тут мы скромно говорим, что нашего котенка, девочку, зовут Никита. © Yollis / AdMe

У меня кошку звали Микроба. Я просто называю питомцев так, как в детстве папа меня звал, «микроба» значит «мелкая». Соседи первое время удивлялись, когда я во двор выходила и звала: «Микроба, иди ко мне, домой пора!» © vermich / Pikabu

Историю про кличку этой кошки мне рассказывал приятель лет 10 назад. Его знакомый назвал своего питомца загадочным именем Какуфара. Когда его спрашивали, почему такая кличка, он отвечал примерно следующее: «Ты посмотри, какие глазища, прямо как фары!» © Дмитрий Новиков / Яндекс.Кью

Во дворе молодой парень выгуливал без поводка длинноногую собаку. Когда он громко выкрикивал ее кличку, мужчины и женщины пригибались, дети разбегались в разные стороны, из окон выглядывали люди, чтобы посмотреть, что случилось. Собачку звали Шухер, и выкрикивал он эту кличку неожиданно и очень громко. © Петр Базиль / Facebook

Моего пса зовут Пряник. Как его только не называют: Пончик, Пирог, Пирожок, Бублик, Булка. Больше всего мне понравились слова соседской бабушки: «Иди сюда, Батон, я тебе колбасы дам». © PivBear / Pikabu

/ Pikabu Однажды услышали, как соседи зовут: «Вшивик, Вшивик!» Спрашиваем: «Кого ищете?» Отвечают: «Щенка завели. Куда-то залез, вот и кричим». Мы: «Что-то кличку вы ему неблагозвучную придумали. С паразитами проблемы?» Соседи обиженно: "Почему это? Назвали как нашу машину — Цивик (Honda Civic). © Zolushok / Pikabu