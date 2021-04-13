18 животных, у которых есть своя фишка, и вы не сможете не влюбиться в них

Внешность каждого домашнего любимца по-своему уникальна — иногда это небольшая изюминка, о которой известно лишь хозяину. Но бывает и так, что у питомца есть яркая особенность, узнав о которой любой входящий в дом не может удержаться от того, чтобы не схватить кота или собаку на ручки.

Мы в AdMe.ru обожаем находить на просторах интернета животных, один вид которых заряжает позитивом на целый день. Возможно, после просмотра подборки вам захочется срочно завести подобную милоту.

«Хочется сделать „бип-бип“ по носику»

Я постоянно так делаю. © MuseumCat033 / Reddit

«У кошки моей подруги есть большие пальцы, и она самая очаровательная кошечка в мире»

«У моего 4-месячного щенка длиннющие лапы»

У малыша Барри самые уморительные уши

«Его шерсть все длиннее и длиннее. А еще дети говорят, что его лапы напоминают Коржика из „Улицы Сезам“»

«У моего кота Гарри лучшие подушечки лап»

Когда мама делает тебе стрижку за день до фотосессии

«У моего щенка только одно ухо торчком»

«У моего котенка одна шикарная рыжая лапа»

Это Медок. Он покажет вам либо свои уши, либо язык, но не то и другое одновременно. К такому мир еще не готов

«У моего черного котенка есть полоски, но их видно только на солнце»

«Я, конечно, предвзята, но мне кажется, что у моего кота идеальные носочки»

«Шерсть на лапах моего кота выглядит так, будто у него очень длинные и сказочно накрашенные ногти»

Вы только взгляните на этот язык

«Мой котик выглядит так, будто накрасил губы помадой»

А этот котейка словно подвел глаза

У Печеньки очень длинные лапки

У малышки Зельды на носу сердце, полное любви