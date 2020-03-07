18 животных, которым достался не хозяин, а горе луковое

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Ох и достается же от нас нашим домашним любимцам: мало того, что мы водим их к ветеринару и моем с шампунем от лап до хвоста, мы еще и напяливаем на них сомнительные костюмчики, смеемся над их неловкими прыжками и постим их неудачные фото в интернете, чтобы повеселить окружающих. А наши кошки и собаки готовы простить нас. Потому что любят.

Но мы в AdMe.ru все-таки представили, что могли бы сказать наши питомцы, если бы могли это сделать. А в конце статьи вас ждет милейший бонус с догом-мотоциклистом.

1. Когда твой глупый человек опять умудрился угодить в ванну, полную воды

2. «Меня зовут Маугли. Хозяин создает арт-объекты из моей шерсти, пока я сплю»

3. «Другие хозяева фотографируют своих котиков красиво, а мой меня — вот так»

4. «Моя хозяйка разослала друзьям фото, где я играю роль лампы из заставки студии Pixar»

5. «Мой хозяин выложил это видео в интернет с надписью: „Игра на фортепиано — его страсть“»

6. «А мой превратил меня в Руди из „Ледникового периода“»

7. «По необъяснимым причинам люди обожают делать „муррито“ — буррито из котов»

8. «Мы оба ничего не понимаем в бейсболе, но это не помешало им превратить нас в фанатов команды Chiefs»

9. «Хозяин сделал мне прическу и сказал, что теперь я выгляжу как веган»

10. «Хозяин наклеил мне игрушечные глазки, пока я спал, снял видео и подписал: „Крайне редкий пёсопотам в естественной среде обитания“»

11. «Я маленький и могу пролезть сквозь щели в заборе. Чтобы я не сбежал, меня нарядили хот-догом»

12. «Прикрываю хозяина, который пошел в туалет»

«Мистер полицейский, пожалуйста, не выписывайте нам штраф. Мой хозяин отлучился в туалет и скоро вернется. Спасибо!»

13. «Мне сказали, что теперь я столик»

14. «Эти ваши приложения сведут меня с ума»

15. «Ну зачем же так пугать-то?»

16. «Это что, еда для муравьев? Я расстроен этими издевательски маленькими кусочками»

17. «А я остался без любимой лежанки»

18. «Тыгыдыкать по ночам нельзя, диван драть нельзя, кусь нельзя. Злые вы, уйду я от вас...»

Бонус: дог по кличке Ваффлз сопровождает своего хозяина в путешествиях. Коляска мотоцикла «Урал», на котором они ездят, оборудована ремнями безопасности для собак, а у самого Ваффлза есть целый гардероб для таких поездок