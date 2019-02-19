18 редких животных, в которых можно влюбиться с первого взгляда

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Иногда смешение пород, генетические мутации и просто травмы могут стать визитной карточкой питомца и выделить его среди тысяч других. Такие животные притягивают взгляды, не зря они стали звездами интернета. У некоторых миллионы подписчиков в инстаграме, а у кого-то даже своя линия одежды.

Мы в AdMe.ru считаем, что хозяева особенных животных достойны уважения, ведь эти люди отбросили стереотипы и полюбили своих симпатяг такими, какие они есть.

Очаровательная смесь манчкина и американского керла с ушами, как у зайца

Вечный котенок по имени Лил Баб родился без зубов, потому его язык всегда высунут

«Моя сестра удочерила эту девочку и связала для нее новые уши»

Енот-альбинос

Роукс родилась без передних лап из-за генетической мутации

«Забрали этого медведя домой из приюта»

Кот со взглядом видавшего жизнь старика

Микс хаски и немецкой овчарки

«Мы подобрали уличного кота, который похож на кошек породы манчкин, но на самом деле страдает остеохондродисплазией (карликовостью)»

«У нашего щенка итальянской борзой помятые ушки и очаровательная улыбка»

Слепой кот Сорен с удивительными глазами

Никакого фотошопа, просто удивительно красивые глаза

Кот Ричард — один из самых известных обладателей гетерохромии среди кошек

Выглядит как волк в овечьей шкуре

Косоглазая кошечка по имени Олив

Рея — попугай без оперения

Щенок с мраморными глазами

Нала — смесь сиамской и полосатой пород — стала самой харизматичной кошкой в инстаграме

А вам случалось встречать особенных животных? Может, вы сами хозяин такого?