18 редких животных, в которых можно влюбиться с первого взгляда
Иногда смешение пород, генетические мутации и просто травмы могут стать визитной карточкой питомца и выделить его среди тысяч других. Такие животные притягивают взгляды, не зря они стали звездами интернета. У некоторых миллионы подписчиков в инстаграме, а у кого-то даже своя линия одежды.
Мы в AdMe.ru считаем, что хозяева особенных животных достойны уважения, ведь эти люди отбросили стереотипы и полюбили своих симпатяг такими, какие они есть.
Очаровательная смесь манчкина и американского керла с ушами, как у зайца
Вечный котенок по имени Лил Баб родился без зубов, потому его язык всегда высунут
«Моя сестра удочерила эту девочку и связала для нее новые уши»
Енот-альбинос
Роукс родилась без передних лап из-за генетической мутации
«Забрали этого медведя домой из приюта»
Кот со взглядом видавшего жизнь старика
Микс хаски и немецкой овчарки
«Мы подобрали уличного кота, который похож на кошек породы манчкин, но на самом деле страдает остеохондродисплазией (карликовостью)»
«У нашего щенка итальянской борзой помятые ушки и очаровательная улыбка»
Слепой кот Сорен с удивительными глазами
Никакого фотошопа, просто удивительно красивые глаза
Кот Ричард — один из самых известных обладателей гетерохромии среди кошек
Выглядит как волк в овечьей шкуре
Косоглазая кошечка по имени Олив
Рея — попугай без оперения
Щенок с мраморными глазами
Нала — смесь сиамской и полосатой пород — стала самой харизматичной кошкой в инстаграме
А вам случалось встречать особенных животных? Может, вы сами хозяин такого?
Фото на превью Emmazoe10 / imgur