18 питомцев, у которых есть такая особенность, что позавидует даже Гарри Поттер со своим шрамом

Можно вечно смотреть на огонь, воду и фотографии котов и собак. И всеобщая любовь к братьям нашим меньшим не случайна: просмотр картинок с животными помогает лучше концентрироваться при решении каких-либо задач.

Мы в AdMe.ru заботимся о вашем здоровье и поэтому посерфили в интернете, чтобы отыскать самых милых псов и котов. В подборке — звери с изюминкой во внешности, которая притягивает взгляды и не дает пройти мимо.

«Это не кошка, это реинкарнация Дэвида Боуи»

«У этой бездомной кошки из нашего района идеальные белые усы»

«У моей кошки сердечко на лапе»

«Когда в принтере, печатающем щенков, закончились чернила»

Панда? Или пес?

Идеальная лапка

Это Король — пес, который много лет жил на улице

Гладкошерстный пес с подвохом

Когда кот словно сделан из неподходящих друг к другу частей

Это Энцо. Он родился с редким заболеванием кожи, из-за которого на его лице появилось черное пятно

Кот 2-в-1

Полукролик, полусобака Овен — глухая милашка

«У кошки моей мамы пятно в виде сердца»

«У тетиной кошки на шерсти узор в виде обведенного слова „No“»

Кот с косоглазием

«Глаза моей собаки напоминают треснувший лед»

«У Луи „ленивый глаз“, и я думаю, что это делает его еще симпатичнее»

Это Фанни. У нее редкое заболевание кожи — витилиго, из-за которого ее шерсть теряет цвет