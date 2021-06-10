18 питомцев, у которых есть такая особенность, что позавидует даже Гарри Поттер со своим шрамом
Можно вечно смотреть на огонь, воду и фотографии котов и собак. И всеобщая любовь к братьям нашим меньшим не случайна: просмотр картинок с животными помогает лучше концентрироваться при решении каких-либо задач.
Мы в AdMe.ru заботимся о вашем здоровье и поэтому посерфили в интернете, чтобы отыскать самых милых псов и котов. В подборке — звери с изюминкой во внешности, которая притягивает взгляды и не дает пройти мимо.
«Это не кошка, это реинкарнация Дэвида Боуи»
«У этой бездомной кошки из нашего района идеальные белые усы»
«У моей кошки сердечко на лапе»
«Когда в принтере, печатающем щенков, закончились чернила»
Панда? Или пес?
Идеальная лапка
Это Король — пес, который много лет жил на улице
Гладкошерстный пес с подвохом
Когда кот словно сделан из неподходящих друг к другу частей
Это Энцо. Он родился с редким заболеванием кожи, из-за которого на его лице появилось черное пятно
Кот 2-в-1
Полукролик, полусобака Овен — глухая милашка
«У кошки моей мамы пятно в виде сердца»
«У тетиной кошки на шерсти узор в виде обведенного слова „No“»
Кот с косоглазием
«Глаза моей собаки напоминают треснувший лед»
«У Луи „ленивый глаз“, и я думаю, что это делает его еще симпатичнее»
Это Фанни. У нее редкое заболевание кожи — витилиго, из-за которого ее шерсть теряет цвет
А у вашего питомца есть изюминка? Будем рады фотографиям ваших любимцев.
Фото на превью fannyasfresh / Twitter, Unknown author / Imgur
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