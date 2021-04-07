18 питомцев, в которых не было бы столько шарма, если бы не их маленькие изъяны

Природа временами любит подшутить. Так, черный как смоль пес с возрастом становится почти полностью белым, а у милого котенка отрастают настоящие вампирские зубы. Но в результате питомцы с такими маленькими изъянами и странностями становятся настоящими любимцами не только своих хозяев, но и всего интернета.

Редакцию AdMe.ru покорили кошки Майя с роскошными раскосыми глазами и Оливка с секторной гетерохромией. Но мы убеждены, что остальные красавцы заслуживают не меньше внимания.

«Мы знаем, что Майя выглядит не так, как другие кошки, но мы любим ее такой, какая она есть»

«У меня появился котенок, похожий на сварливого дедушку. Его глаза разного цвета, и я без ума от этого чуда»

«Некоторое время моя девушка вовсю пихала меня. Я уже подумал, что она издевается, пока не обернулся и не увидел это»

«Первую свою собаку, метиса лабрадора Тилу, я взял щенком. Она была идеально черной. В 6 лет появились первые пятна витилиго, а к восьми годам она стала выглядеть так»

«Мой папа обожает нашу кошку Мотьку и попросил выложить ее фото в интернет. Он считает, что она просто обязана стать мемом»

Пес, который ничему не радуется

«Несколько недель назад я нашла брошенного котенка. Сегодня я наконец-то смогла вырваться с ним к ветеринару, и оказалось, что „малышке“ не меньше 14 лет!»

«По моему дому бродит темный демон. А над его губой торчит маленький клык»

«У Феникса гетерохромия. Все наши соседи обожают его»

«Мой слепой кот Джим до того, как я забрал его, провел 3 месяца в боксе 1×1,5 м и отвык от пространства. Но за неделю освоился настолько, что стал с разбегу запрыгивать на диван»

«Теперь по всему дому бегает по памяти и бьется головой о стены в 1,5 раза реже, чем зрячие кошки».

«Марвин „немного“ отличался от других...»

«Мы подобрали этого малыша и назвали его Синдбадом»

«Вот как наша собака ответила на вопрос, почему она лежит на журнальном столике»

Этому малышу всего 4 недели, но он уже выглядит словно старичок

«Вчера поделилась снимком котенка-вампира, и эта девочка оказалась настолько популярной, что не могу не показать ее сестру»

«У моего 4-хмесячного котенка вокруг зрачков есть голубой нимб»

«Я — Лоракс, и я говорю от имени деревьев»

Лоракс — лесной дух, охраняющий деревья, из одноименного мультфильма.

Кошка Оливка покоряет с первого взгляда своей секторной гетерохромией глаз