18 недавно открытых животных, которые мастерски прятались от людей сотни лет

Ученые утверждают, что на Земле около 1 трлн видов живых существ, из которых изучена и описана лишь 1 тысячная процента. Так что наш мир — все еще неразгаданная загадка, и каждый год открывают сотни новых растений, насекомых, рыб и млекопитающих.

Мы в AdMe.ru и не подозревали, что наша планета до сих пор скрывает столько тайн, и узнали о 18 новых видах, которые обнаружили всего несколько лет назад.

1. Гигантский летучий кускус

Эти пушистые зверьки живут в Австралии и известны человечеству еще с конца XVIII века. Но лишь в 2020 году ученые выяснили, что летучих кускусов целых три вида, а не один, как считалось ранее.

2. Мартышка Cercopithecus iomamiensis

Приматы с задумчивым выражением лица, потрясающе похожим на человеческое, стали известны людям в 2012 году. Обитают мартышки в Конго, исследователи описывают их как застенчивых и тихих особей.

3. Паук Eriovixia gryffindori

В 2015 году в Индии обнаружили нового паука. Ученым он напомнил распределяющую шляпу из фильмов о Гарри Поттере, и насекомое назвали в честь Годрика Гриффиндора — первого владельца шляпы.

4. Моллюск Lithoredo abatanica

В июне 2019 года ученые описали новый вид моллюсков из семейства корабельных червей. В народе их прозвали червями-камнеедами, потому что в отличие от своих собратьев они могут проделывать ходы не в древесине, а в известняке, пропуская камень через свой кишечник.

5. Свиноносая крыса

В 2015 году в Индонезии команда ученых наткнулась на необычную крысу. Вытянутая мордочка, длинные нижние резцы и нос, похожий на пятачок, отличают животное от других крыс. Поэтому грызуна отнесли к новому виду.

6. Древесная лягушка в горошек

Эти земноводные открыты много лет назад, но лишь в 2017 году ученые выявили, что древесные лягушки — естественно флуоресцентные. Среди наземных позвоночных животных такой способностью обладают только некоторые попугаи.

7. Жук Nelloptodes gretae

Жук впервые описан в 2019 году. Его длинные усики напоминают волосы, заплетенные в косички, поэтому ученые решили назвать его в честь экоактивистки Греты Тунберг.

8. Тосаноид Афродита

Яркую рыбу обнаружили в Атлантическом океане в 2018 году и назвали в честь Афродиты — греческой богини любви и красоты.

9. Веерообразная ящерица Аттенборо

Ящерица обитает в Индии и имеет небольшой, но яркий веер на шее. В 2018 году ее классифицировали как новый вид.

10.Черепаха мата-мата

Улыбчивая рептилия, обитающая в Южной Америке, была открыта в XVIII веке. Но в 2020 году ученые установили, что существует два вида таких черепах, которые раньше ошибочно принимали за один.

11. Гиббон Скайуокера

Примат живет в Китае и стал известен людям в 2017 году. Ученые, описавшие новый вид, — большие поклонники «Звездных войн», поэтому назвали гиббона в честь Люка Скайуокера.

12. Орляковый скат Aetobatus narutobiei

Впервые описан в 2013 году. Грудные плавники скатов срастаются с головой, и рыба напоминает по форме ромб. А узкое длинное рыло похоже на утиный клюв.

13. Лягушка Mini mum

В 2019 году исследователи обнаружили новый вид миниатюрных лягушек, которые обитают на Мадагаскаре. Амфибия имеет крошечные размеры: на фото она сидит на человеческом пальце.

14. Морской конек «японская свинья»

В 2013 году ученый сфотографировал необычных морских коньков во время погружения в Тихом океане недалеко от Токио. В профиль существо напоминает поросенка, поэтому его и прозвали «японской свиньей».

15. Мышиный лемур Гудмана

Вид был описан в 2005 году, латинское название этих лемуров переводится как «хороший человек». Крохотные зверьки весят меньше 50 г и проводят большую часть жизни в одиночестве. Встречаются с сородичами они для размножения или во время драк за еду, из которых, как правило, самки выходят победителями.

16. Котолис

В 2019 году интернет потрясла новость о котолисе, обнаруженном на Корсике. Животное больше, чем обычная домашняя кошка, имеет широкие уши, короткие усы, собачьи зубы и необычный окрас на хвосте. Сейчас ученые изучают этих кошек, которые могут стать новым видом кошачьих.

17. Паук Jotus karllagerfeldi

Паук, которого обнаружили в 2019 году в Австралии, напомнил ученым Карла Лагерфельда. Теперь насекомое носит имя знаменитого дизайнера.

18. Райская птица Фогелькопа

Эта невероятная птица считалась раньше подвидом райских птиц, а в 2018 году была выделена в самостоятельный вид. Самцы имеют черное оперение, которое поглощает до 99,95 % падающего света, что создает оптическую иллюзию черной дыры. Этим птицы пользуются для привлечения самок: они раскрывают крылья и исполняют танец.