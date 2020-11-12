18 хвостатых метисов, которые дадут 100 очков любому чистокровке

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Коты-метисы часто наследуют от своих породистых родителей характерные черты, будь то густой подшерсток, кисточки на ушах или приплюснутый нос. Иногда породные данные так хитро переплетаются, что получается животное неповторимой красоты.

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18. Плод любви обычной черной кошки и сфинкса. На ощупь мягкий как вельвет

17. Яркая наружность Пушка — это результат сочетания персидской и сибирской пород

16. Папа Пушинки — сноу-шу, а мама имеет благородное дворянское происхождение

15. Эти ребята приходятся друг другу братьями. А их роскошная внешность — результат смешения сиамской породы с мейн-куном

14. Мама этой девочки была 100-процентной бенгалкой, причем угольно-черного окраса. А папа пожелал остаться неизвестным

13. Один из родителей этой малышки принадлежит к сиамской породе. А другой, как это ни странно, сфинкс

12. Клайд — сфинкс и корниш-рекс в одном флаконе

11. Королевская осанка у этого мальчика — явное наследие мейн-куна. А ясные голубые глаза передались хвостатому по сиамской линии

10. Хозяин Тоста в шутку называет своего котика «бенана». Это метис породы саванна и бенгальской кошки

9. Увидев Генри, сразу и не догадаешься, что в нем течет кровь персидской и американской короткошерстной пород

8. Зато по этому котику с необычной кличкой Мяу сразу видно, что один из его родителей был персом. А второй — рэгдоллом

7. Это Локи — результат близких отношений мейн-куна и турецкого вана

6. Эта малышка — помесь рэгдолла и бенгальской кошки

5. Смотрите, какой внушительный мужчина! На одну половину бенгальский, а на другую — сибирский кот

4. В жилах этого котика течет кровь девон-рекса и сиамской кошки

3. Чито — мейн-кун-полукровка. Ему всего 1 год, но каков размер!

2. Так выглядит помесь рэгдолла и домашней короткошерстной кошки

1. Мама этой хорошей девочки — бобтейл, а папа — мейн-кун