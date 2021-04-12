18 габаритных животных, у которых размер — главный козырь в любых вопросах

Нас окружают самые разнообразные звери, птицы и другие существа. Мы привыкли к тому, что для каждого вида характерны определенные размеры, поэтому его представители больше попросту не вырастают. Однако встречаются такие экземпляры, габариты которых не поддаются объяснению и вызывают недоумение. И чтобы увидеть большинство из них, даже не требуется куда-либо ехать: они живут среди людей.

Мы в AdMe.ru просто диву давались, когда делали подборку таких внушительных братьев наших меньших. И теперь делимся с вами своими впечатлениями.

1. Предположительно, в высоту около 1,6 м

2. Достаточно большой, чтобы положить голову на стол, но по-прежнему думает, что он комнатная собачка

3. «Это приземлилось мне на плечо, когда я работал в ночную смену. Почувствовал, как он пытается взлететь вместе со мной, как какой-то птеродактиль»

4. Малыш отдыхает

5. Сэл спит после обеда

6. «Просматривал свои фотографии из Австралии 2016 года. Совсем забыл об этом парне»

7. «Моя дочь столкнулась с ним во время поездки»

8. Порода брахман, но даже для ее представителей это огромный размер

9. Просто отдых со своим немаленьким другом

10. «Эту коренастую белку моя подруга видела у себя на заднем дворе»

11. Хотелось бы знать, насколько громко он мурлычет

12. «Это Мэверик. Ему только что исполнился 1 год, и он принадлежит одному из моих клиентов. Мой рост около 170 см»

13. «Фландр моего брата. Да, он на самом деле такой большой, каким кажется»

14. «На этой фотографии ему 9 месяцев. Наш Локи — большой красавец»

15. «Меня попросили поделиться фотографией Мистера Грязнули»

16. «У моего друга тоже есть гигантская собака»

17. «Мой 30-килограммовый щенок справа был в восторге от этого персонажа»

18. Большой величественный парень