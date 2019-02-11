18 фото котиков, которых человеческие папарацци застали в самый неподходящий момент

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Котики странные. Они спят в немыслимых позах, неподвижно сидят, уставившись в одну точку, и тыгыдымят по ночам, и мы начинаем сомневаться: уж не инопланетяне ли они, захватившие Землю? Но стоит взглянуть на их ушки и лапки, как под их гипнотическим влиянием все наши подозрения рассеиваются как страшный сон. Но остаются снимки, на которых видна истинная кошачья суть. Убедитесь сами.

AdMe.ru гарантирует вам настоящий смеховой котарсис от нашей фотоподборки нефотогеничных котиков, которые забыли, что перед камерой нужно сделать круглые глазки и пухлые щечки.

1. Когда твой бессердечный хозяин фотографирует тебя вместо того, чтобы помочь

2. «Саня, если тебя держат в заложниках, моргни 2 раза»

3. «Сходство моего кота и куриной ножки из KFC: 10 из 10»

4. «Мой кот, кажется, сломался»

5. Когда сказали улыбнуться на камеру

6. «А можно хотя бы поспать так, чтобы об этом не узнал весь интернет, а?»

7. «Где. Моя. Еда»

8. Просто хочется узнать, что происходило перед этим

9. «Была у меня избенка лубяная, а у Лисы Кота — ледяная...»

10. «Неважно, что ты хочешь мне сказать. Я этого не одобряю»

11. «Смейся, смейся, хозяйка. Хорошо смеется тот, кто не забыл поднять тапки на шкаф»

12. Что здесь происходит вообще?

13. Он пытался съесть йогурт хозяина, пока тот отвернулся

14. «Да, я только что проспал 12 часов подряд. И да, у меня 1 млн подписчиков в Instagram. А чего добился ты?»

15. Когда хотел стать жидкостью, но что-то пошло не так

16. По-мо-ги-те!

17. «Да иди уже на свою работу»

18. Ноу фото, ноу видео!

Бонус: девушка рисует котиков c фотографий, и это одновременно и просто, и гениально

А у вас есть смешнючие фото вашего кота? Присылайте их нам!