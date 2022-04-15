18 доказательств того, что все пушистики могут преданно дружить

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Когда дома есть уже один любимец, а вы берете еще одного — это всегда лотерея. Ведь никогда не знаешь, сойдутся ли характерами животные. Особенно если это собака и кошка или кошка и морская свинка. И как тут не умиляться, когда наблюдаешь за тем, как такие «антиподы» все же начинают проявлять любовь друг к другу.

Мы в AdMe.ru, глядя на фото разных питомцев героев нашей статьи, понимаем, что дружба в животном мире точно есть, невзирая на хищные инстинкты.

«Моя собака и кролик моей девушки выросли вместе и до сих пор лучшие друзья»

«Мои курицы „усыновили“ котенка»

«Наша миниатюрная австралийская овчарка со своим лучшим другом, которого мы нашли»

«Они любят встречаться на вечерних прогулках и сидеть вместе»

«Наша собака и ее лучший друг»

«Я не уверен, что собака не считает кошку своим питомцем»

Судя по всему, у кошек отключается охотничий инстинкт, когда дружба важнее

«А вот мой пес обнимается со своим другом-котом»

«Они держат друг друга за лапки, потому что они лучшие друзья»

«Я хочу присоединиться к этой банде»

Доберманы все-таки замечательные собаки

Это так мило

Все же грызуны и кошки умеют находить общий язык

«У меня есть еще 2 хаски, но я бы не доверила своего кореллу никому, кроме нее»

Они так слаженно позируют на камеру

Свинка дремлет на солнышке рядом со своим лучшим другом

Наверняка сфинксам и морским свинкам есть что обсудить

«Вот что я вижу каждый раз, когда собираюсь выйти из душа»