18 доказательств того, что все пушистики могут преданно дружить
Когда дома есть уже один любимец, а вы берете еще одного — это всегда лотерея. Ведь никогда не знаешь, сойдутся ли характерами животные. Особенно если это собака и кошка или кошка и морская свинка. И как тут не умиляться, когда наблюдаешь за тем, как такие «антиподы» все же начинают проявлять любовь друг к другу.
Мы в AdMe.ru, глядя на фото разных питомцев героев нашей статьи, понимаем, что дружба в животном мире точно есть, невзирая на хищные инстинкты.
«Моя собака и кролик моей девушки выросли вместе и до сих пор лучшие друзья»
«Мои курицы „усыновили“ котенка»
«Наша миниатюрная австралийская овчарка со своим лучшим другом, которого мы нашли»
«Они любят встречаться на вечерних прогулках и сидеть вместе»
«Наша собака и ее лучший друг»
«Я не уверен, что собака не считает кошку своим питомцем»
Судя по всему, у кошек отключается охотничий инстинкт, когда дружба важнее
«А вот мой пес обнимается со своим другом-котом»
«Они держат друг друга за лапки, потому что они лучшие друзья»
«Я хочу присоединиться к этой банде»
Доберманы все-таки замечательные собаки
Это так мило
Все же грызуны и кошки умеют находить общий язык
«У меня есть еще 2 хаски, но я бы не доверила своего кореллу никому, кроме нее»
Они так слаженно позируют на камеру
Свинка дремлет на солнышке рядом со своим лучшим другом
Наверняка сфинксам и морским свинкам есть что обсудить
«Вот что я вижу каждый раз, когда собираюсь выйти из душа»
А насколько ладят между собой ваши питомцы?
Фото на превью unlordtempest / Reddit
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