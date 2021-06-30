18 человек, которые получили своего питомца после стрижки, а потом долго искали упавшую челюсть

Наступила жара, и если люди попрятали свои шубы в шкафы, то животные так сделать не могут. Вот некоторые и стригут своих котов и собак «на лето». Хозяева пишут, что у питомцев разная реакция: кто-то, прямо как человек, стесняется ходить «без шерсти», другие же уверяют, что их подопечные после стрижки в жару прямо-таки оживают, а к осени обрастают — и им хорошо.

Мы в AdMe.ru думаем, что в таких вопросах правильно советоваться с ветеринаром. Вот как выглядят братья наши меньшие, которые утратили свою пушистость.

Вот что получается, когда в жару люди решают облегчить бытие песеля

«Нам пришлось подстричь Норберта из-за состояния его кожи. Фото до и после»

Ух, какая пушистая кисточка

«Мои родители подстригли мою собаку. Вообще не узнать, что за бочонок?»

«Грумер превратил Роки в альпака»

«Приятель забрал котейку после стрижки»

«Подруга подстригла собаку, но решила оставить ей бородку»

«Родители подстригли кота. Говорят, втроем еле удержали. Первопричинность сего действия устанавливается. Также интересно, чем он отплатит им ночью»

«У нашей кошки остались меховые ботинки»

Когда оставил грумеру одну собаку, а тебе возвращают совершенно другого питомца

«Это был единственный способ избавить кошку брата от колтунов. Но, судя по ее взгляду, ей явно не понравилось»

«Мне пришлось побрить кота»

«Отдавала кота, а получила динозавра»

О былой пушистости напоминают только ушки

«Привели кота в ветеринарную и сказали, пусть подстригут на свое усмотрение. А был такой пушистый»

Если присмотреться, то складочки похожи на расцветку как у зебры

«Был дворовый лохматый, стал китайский хохлатый! Подстригли к лету нашего Гришу, а соседи теперь поздравляют с покупкой нового питомца»

А вот стрижка Гриши с предыдущего года, без мохнатых ушек тоже совсем другой пес