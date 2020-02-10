17 животных, которыми природа хотела всех ошеломить и немного переборщила

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Природа никогда не перестанет удивлять нас своим разнообразием и наличием живых существ самых диковинных расцветок. Некоторые из них настолько чудны, что, кажется, их создавали в игривом настроении.

Мы в AdMe.ru обожаем животных. И наш сегодняшний пост — о пернатых и мохнатых, которые выглядят весьма своеобразно, но при этом не теряют шарма.

1. Длинноухий тушканчик обитает в пустынях Монголии и Китая

2. Красногубые нетопыри живут на дне, чаще — на глубине до 100 м

3. Сайга — древнейший представитель мамонтовой фауны

4. Муравей-панда обитает в Южной Америке

5. Казуары живут в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии

6. Стеклянная лягушка запомнится надолго своим полупрозрачным телом. Обитает в Южной Америке

7. Узкоголовые черепахи, или хитры, ведут полностью водный образ жизни, на берег выходят только для откладки яиц

8. Окапи внешне напоминают что-то среднее между лошадью, жирафом и зеброй

9. Рокселланов ринопитек — вид китайских обезьян, которые отличаются необычным ярким внешним видом: курносые, они имеют оранжево-золотистую шерсть и мордочку синего цвета

10. Африканская большая дрофа

11. Креветка-богомол питается моллюсками, легко расшибая их раковины парой своих передних ног

12. Роющие осы для строительства гнезда используют грязь, которую они собирают в каком-нибудь влажном месте

13. У шалфейного тетерева большие мешки на зобе тянутся вниз до груди, обрамляя великолепное «жабо»

14. Носачи распространены исключительно на острове Борнео

15. У хвостатых гекконов большие глаза с вертикальными зрачками. Они им нужны для ловли клопов ночью

16. Мадагаскарская руконожка, или ай-ай, ведет ночной образ жизни в тропических лесах Мадагаскара

17. А так выглядит персидский кот с гипертрихозом

А у вас есть фотография животного с изюминкой, которое вызовет восторг у каждого?