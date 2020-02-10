17 животных, которыми природа хотела всех ошеломить и немного переборщила
Природа никогда не перестанет удивлять нас своим разнообразием и наличием живых существ самых диковинных расцветок. Некоторые из них настолько чудны, что, кажется, их создавали в игривом настроении.
Мы в AdMe.ru обожаем животных. И наш сегодняшний пост — о пернатых и мохнатых, которые выглядят весьма своеобразно, но при этом не теряют шарма.
1. Длинноухий тушканчик обитает в пустынях Монголии и Китая
2. Красногубые нетопыри живут на дне, чаще — на глубине до 100 м
3. Сайга — древнейший представитель мамонтовой фауны
4. Муравей-панда обитает в Южной Америке
5. Казуары живут в тропических лесах Новой Гвинеи и северо-востока Австралии
6. Стеклянная лягушка запомнится надолго своим полупрозрачным телом. Обитает в Южной Америке
7. Узкоголовые черепахи, или хитры, ведут полностью водный образ жизни, на берег выходят только для откладки яиц
8. Окапи внешне напоминают что-то среднее между лошадью, жирафом и зеброй
9. Рокселланов ринопитек — вид китайских обезьян, которые отличаются необычным ярким внешним видом: курносые, они имеют оранжево-золотистую шерсть и мордочку синего цвета
10. Африканская большая дрофа
11. Креветка-богомол питается моллюсками, легко расшибая их раковины парой своих передних ног
12. Роющие осы для строительства гнезда используют грязь, которую они собирают в каком-нибудь влажном месте
13. У шалфейного тетерева большие мешки на зобе тянутся вниз до груди, обрамляя великолепное «жабо»
14. Носачи распространены исключительно на острове Борнео
15. У хвостатых гекконов большие глаза с вертикальными зрачками. Они им нужны для ловли клопов ночью
16. Мадагаскарская руконожка, или ай-ай, ведет ночной образ жизни в тропических лесах Мадагаскара
17. А так выглядит персидский кот с гипертрихозом
А у вас есть фотография животного с изюминкой, которое вызовет восторг у каждого?
Фото на превью Alan Krakauer / flickr