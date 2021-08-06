17 животных, которые не дадут хозяину спокойно съесть даже корочку хлеба
Все мы знаем, что собаки и коты — те еще любители покушать. Какие только изощренные способы они ни придумывают, лишь бы заполучить заветную порцию лакомства. Мимо их носа не проходит ни одна человеческая закуска — и ладно, если это просто печеньки, но нужно видеть их прожорливые морды, когда речь заходит о мясе.
Мы в AdMe.ru от души посмеялись, рассматривая фото этих ненасытных созданий.
«Лучше не отворачивайся»
«Ей нравится смотреть, как я ем»
«Посмел пообедать, не поделившись с ними»
Лицо Гозера, когда он хочет съесть твой обед
«Научила свою собаку „улыбаться“ перед тем, как кормить ее. Теперь, когда я ем, она сходит с ума, улыбается, воет и требует еды»
«Дебби не отрывает от меня взгляд. Конечно, ведь у меня еда»
Она явно одобряет этот банановый мусс из какао
Кошка и печеньки инь и ян
«Найдите себе партнера, который будет обожать вас так же, как моя собака — еду»
«Каждый раз, когда мы едим суши, кошка делает такое лицо»
Пушистое видеонаблюдение
«Ем себе спокойно индейку, и вдруг такое»
«Стоит отвернуться на 2 секунды, и он уже пытается украсть у меня девушку и еду»
«Каждый раз, когда я сажусь есть тарелку хлопьев»
«Предупредила дочку, что кошка украдет еду, если оставлять ее без присмотра. Она не поверила. Поэтому я отправила ей это»
«Ела курицу, и тут кто-то похлопал меня по плечу. Не ожидала увидеть это, когда обернулась»
«Каждый раз, когда я ем, он садится со мной за стол, словно маленький человек, и смотрит на меня вот такими глазками»
А у вас питомцы тоже покушаются на вашу еду?
Фото на превью Krisalis11 / Reddit
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