17 животных, которые не дадут хозяину спокойно съесть даже корочку хлеба

Все мы знаем, что собаки и коты — те еще любители покушать. Какие только изощренные способы они ни придумывают, лишь бы заполучить заветную порцию лакомства. Мимо их носа не проходит ни одна человеческая закуска — и ладно, если это просто печеньки, но нужно видеть их прожорливые морды, когда речь заходит о мясе.

Мы в AdMe.ru от души посмеялись, рассматривая фото этих ненасытных созданий.

«Лучше не отворачивайся»

«Ей нравится смотреть, как я ем»

«Посмел пообедать, не поделившись с ними»

Лицо Гозера, когда он хочет съесть твой обед

«Научила свою собаку „улыбаться“ перед тем, как кормить ее. Теперь, когда я ем, она сходит с ума, улыбается, воет и требует еды»

«Дебби не отрывает от меня взгляд. Конечно, ведь у меня еда»

Она явно одобряет этот банановый мусс из какао

Кошка и печеньки инь и ян

«Найдите себе партнера, который будет обожать вас так же, как моя собака — еду»

«Каждый раз, когда мы едим суши, кошка делает такое лицо»

Пушистое видеонаблюдение

«Ем себе спокойно индейку, и вдруг такое»

«Стоит отвернуться на 2 секунды, и он уже пытается украсть у меня девушку и еду»

«Каждый раз, когда я сажусь есть тарелку хлопьев»

«Предупредила дочку, что кошка украдет еду, если оставлять ее без присмотра. Она не поверила. Поэтому я отправила ей это»

«Ела курицу, и тут кто-то похлопал меня по плечу. Не ожидала увидеть это, когда обернулась»

«Каждый раз, когда я ем, он садится со мной за стол, словно маленький человек, и смотрит на меня вот такими глазками»