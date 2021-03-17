17 уморительных доказательств того, что котикам плевать на законы физики с высокой колокольни
Кошки легко переходят из одного состояния в другое: спокойствие сменяется увлеченной охотой за «мышкой», игривость — вальяжным валянием на диване, и в этом усатые все как они есть. Невозможно налюбоваться тем, как естественны котики в любой ситуации: и когда они самозабвенно дрыхнут, и когда грациозно умываются, и когда вершат справедливый кусь над тем, кто посмел их погладить не в то время и не в том месте.
Мы в AdMe.ru и сами являемся счастливыми владельцами котиков, так что не прочь и своих показать, и на чужих посмотреть. Вот вам новая котоподборка для любования. А в конце статьи вас ждет бонус — фото перехода котика из твердого состояния в газообразное.
1. Этот рецепт какой-то странный
2. Синдром разжижения кошек. Единственное лекарство — звук открывания упаковки с кормом
3. Помогите! Как разархивировать кота?
4. Мы приготовили для вас коттейль
5. «Ребят, у меня тут молоко какое-то странное, кто сталкивался?»
6. Признавайтесь, кто разлил кота?
7. Закон физики: объем милоты равен площади коробки, помноженной на пушистость в квадрате
8. А вы знали, что объем тазика измеряется не в литрах, а в котиках?
9. Все согласны, что это уважительная причина не пойти на работу?
10. «Да, мне удобно, отстань»
11. «Иди умойся в другом месте»
12. «Здесь тоже занято, уходи»
13. Тишина! Спит котик
14. «По-моему, мой старый домик все еще отлично мне подходит»
15. «Нашел свою кошку удобно устроившейся в мусорной корзине»
16. Так выглядит прилив нежности
17. Кажется, кота пора пересадить в горшок побольше
Бонус: переход котика из твердого состояния в газообразное
А вам удавалось застать своих любимцев в необычных позах? Показывайте фоточки!
Фото на превью teddycat0420 / Reddit
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