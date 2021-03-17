17 уморительных доказательств того, что котикам плевать на законы физики с высокой колокольни

Кошки легко переходят из одного состояния в другое: спокойствие сменяется увлеченной охотой за «мышкой», игривость — вальяжным валянием на диване, и в этом усатые все как они есть. Невозможно налюбоваться тем, как естественны котики в любой ситуации: и когда они самозабвенно дрыхнут, и когда грациозно умываются, и когда вершат справедливый кусь над тем, кто посмел их погладить не в то время и не в том месте.

Мы в AdMe.ru и сами являемся счастливыми владельцами котиков, так что не прочь и своих показать, и на чужих посмотреть. Вот вам новая котоподборка для любования. А в конце статьи вас ждет бонус — фото перехода котика из твердого состояния в газообразное.

1. Этот рецепт какой-то странный

2. Синдром разжижения кошек. Единственное лекарство — звук открывания упаковки с кормом

3. Помогите! Как разархивировать кота?

4. Мы приготовили для вас коттейль

5. «Ребят, у меня тут молоко какое-то странное, кто сталкивался?»

6. Признавайтесь, кто разлил кота?

7. Закон физики: объем милоты равен площади коробки, помноженной на пушистость в квадрате

8. А вы знали, что объем тазика измеряется не в литрах, а в котиках?

9. Все согласны, что это уважительная причина не пойти на работу?

10. «Да, мне удобно, отстань»

11. «Иди умойся в другом месте»

12. «Здесь тоже занято, уходи»

13. Тишина! Спит котик

14. «По-моему, мой старый домик все еще отлично мне подходит»

15. «Нашел свою кошку удобно устроившейся в мусорной корзине»

16. Так выглядит прилив нежности

17. Кажется, кота пора пересадить в горшок побольше

Бонус: переход котика из твердого состояния в газообразное