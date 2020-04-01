17 пар животных, которых природа сделала похожими друг на друга как две капли воды
Мы часто замечаем, что некоторые незнакомые люди похожи друг на друга, словно близнецы, которых случайно разделили при рождении и отправили жить в разные уголки мира. Такие совпадения, как оказалось, бывают и среди животных даже разных видов.
Мы в AdMe.ru умилились, когда просматривали фотографии братьев наших меньших, которые словно были созданы под копирку.
1. Это не щенок далматина, а ягненок, который нашел себе новую маму
2. Когда даже у лошади есть озорная мини-копия
3. «Не шумите, когда мой братик сладко спит»
4. «Как не моя дочь?»
5. Когда похожи даже взгляды
6. Все равно братья, хоть и от разных мам
7. Когда еще щенок, но иногда ведешь себя в точности, как твой старший брат
8. Морская свинка знает, как удачно замаскироваться
9. Такие похожие, но даже не дальние родственники
10. Когда кот считает тебя своим сводным братом
11. Найдите кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как этот пес на своего кота-«близнеца»
12. Когда понимаешь, что розовый цвет сближает
13. Большой брат никогда не поднимет на тебя лапу
14. Просто идеальное сочетание
15. Когда готов к участию в конкурсе двойников
16. Они даже спят одинаково
17. Один в один
А вы готовы поделиться фотографиями ваших питомцев, которые, как вам кажется, сильно похожи на других животных?