17 пар животных, которых природа сделала похожими друг на друга как две капли воды

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Мы часто замечаем, что некоторые незнакомые люди похожи друг на друга, словно близнецы, которых случайно разделили при рождении и отправили жить в разные уголки мира. Такие совпадения, как оказалось, бывают и среди животных даже разных видов.

Мы в AdMe.ru умилились, когда просматривали фотографии братьев наших меньших, которые словно были созданы под копирку.

1. Это не щенок далматина, а ягненок, который нашел себе новую маму

2. Когда даже у лошади есть озорная мини-копия

3. «Не шумите, когда мой братик сладко спит»

4. «Как не моя дочь?»

5. Когда похожи даже взгляды

6. Все равно братья, хоть и от разных мам

7. Когда еще щенок, но иногда ведешь себя в точности, как твой старший брат

8. Морская свинка знает, как удачно замаскироваться

9. Такие похожие, но даже не дальние родственники

10. Когда кот считает тебя своим сводным братом

11. Найдите кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как этот пес на своего кота-«близнеца»

12. Когда понимаешь, что розовый цвет сближает

13. Большой брат никогда не поднимет на тебя лапу

14. Просто идеальное сочетание

15. Когда готов к участию в конкурсе двойников

16. Они даже спят одинаково

17. Один в один