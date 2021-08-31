17 диких животных и птиц, которые решили устроить людям незабываемую встречу

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Колибри в доме, редкая саламандра в саду, лиса в машине вместо собаки — кого только не довелось повстречать героям нашей подборки. Как оказалось, кое-кто из дикой фауны совсем не прочь показаться человеку и даже зайти на его территорию.

AdMe.ru решил посмотреть на зверей и птиц, которые совсем не стесняются «выйти в люди». Но предупреждаем: будьте осторожны при встрече с «дикарями» и лучше не трогайте их, даже если они кажутся мирными и доброжелательными.

«На днях во время похода я встретил любопытную ласку. Она вскакивала на задние лапы, обнюхивала нас, затем спрыгивала со скалы и повторяла все еще раз»

«Надеюсь, скоро выпадет снег, уж слишком она заметная в своей зимней шубке».

«Колибри иногда залетают в мой дом, и мне приходится аккуратно ловить их и выставлять обратно на улицу»

«Встретила вчера этих счастливых осликов»

«Вот кто сидел сегодня вечером на крыльце моего дома»

«Вчера натолкнулся на эту малышку, она ко мне так и льнула»

«Встретил альпака»

«Увидела этого малыша во время похода в национальный парк Роки-Маунтин в субботу»

«Мы с подругой натолкнулись на этого ястреба. Он был очень рад нас видеть»

«Вот какого дружелюбного малыша я встретила во время поездки в Колорадо»

«В прошлые выходные я ездил на ферму и познакомился с этим пушистым парнем. Его зовут Гордон Рамзи»

«В прошлом году я нашла эту редкую саламандру, когда копалась в саду своих родителей. Она сладко спала под кучей листьев»

«Увидела сегодня этого парня по дороге. Так и хотелось выяснить, можно ли его погладить»

«Встретили этого малыша в поле. Попробовали накормить его овощами, но он не стал есть»

Пожалуйста, скажи, что вы не забрали его домой. © kogan_usan / Reddit

«Не знаю, считаются ли гусеницы милыми, но вот маленький пушистик, которого я встретил утром на прогулке»

«Сегодня я встретил тюленя на пляжах Северной Каролины»

«Недавно наши новые соседи из Германии познакомились с уроженцем Флориды»

Так, и что делать дальше? Просто ждать, что он уйдет? © burningriverallstar / Reddit

Пришла охрана дикой природы и поймала его, а затем выпустила в его среду обитания. © ci**_and_coffee / Reddit

«Я видела, как эта лиса ехала в машине, как собака»