17 диких животных и птиц, которые решили устроить людям незабываемую встречу
Колибри в доме, редкая саламандра в саду, лиса в машине вместо собаки — кого только не довелось повстречать героям нашей подборки. Как оказалось, кое-кто из дикой фауны совсем не прочь показаться человеку и даже зайти на его территорию.
AdMe.ru решил посмотреть на зверей и птиц, которые совсем не стесняются «выйти в люди». Но предупреждаем: будьте осторожны при встрече с «дикарями» и лучше не трогайте их, даже если они кажутся мирными и доброжелательными.
«На днях во время похода я встретил любопытную ласку. Она вскакивала на задние лапы, обнюхивала нас, затем спрыгивала со скалы и повторяла все еще раз»
«Надеюсь, скоро выпадет снег, уж слишком она заметная в своей зимней шубке».
«Колибри иногда залетают в мой дом, и мне приходится аккуратно ловить их и выставлять обратно на улицу»
«Встретила вчера этих счастливых осликов»
«Вот кто сидел сегодня вечером на крыльце моего дома»
«Вчера натолкнулся на эту малышку, она ко мне так и льнула»
«Встретил альпака»
«Увидела этого малыша во время похода в национальный парк Роки-Маунтин в субботу»
«Мы с подругой натолкнулись на этого ястреба. Он был очень рад нас видеть»
«Вот какого дружелюбного малыша я встретила во время поездки в Колорадо»
«В прошлые выходные я ездил на ферму и познакомился с этим пушистым парнем. Его зовут Гордон Рамзи»
«В прошлом году я нашла эту редкую саламандру, когда копалась в саду своих родителей. Она сладко спала под кучей листьев»
«Увидела сегодня этого парня по дороге. Так и хотелось выяснить, можно ли его погладить»
«Встретили этого малыша в поле. Попробовали накормить его овощами, но он не стал есть»
- Пожалуйста, скажи, что вы не забрали его домой. © kogan_usan / Reddit
«Не знаю, считаются ли гусеницы милыми, но вот маленький пушистик, которого я встретил утром на прогулке»
«Сегодня я встретил тюленя на пляжах Северной Каролины»
«Недавно наши новые соседи из Германии познакомились с уроженцем Флориды»
- Так, и что делать дальше? Просто ждать, что он уйдет? © burningriverallstar / Reddit
- Пришла охрана дикой природы и поймала его, а затем выпустила в его среду обитания. © ci**_and_coffee / Reddit
«Я видела, как эта лиса ехала в машине, как собака»
А каких диковинных зверей и птиц доводилось встречать вам?
Фото на превью TomBraley / Reddit
Поделиться этой статьёй