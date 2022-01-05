16 домашних питомцев со стальным характером, перед которыми люди ходят на задних лапках

Приобретение кошки или собаки кажется такой классной идеей. Ведь тогда дома вас будет ждать пушистый комочек счастья, с которым можно играть и вообще будет нескучно. А еще питомец будет вас любить и вилять хвостом в знак обожания. Только вот мы почему-то не берем в расчет то, что иногда эти самые милашки могут показывать характер и превращаться в хозяев нашего собственного дома.

Мы в AdMe.ru посмотрели фото пользователей сети, которые наглядно демонстрируют картину превосходства пушистых.

«Сегодня возила свою собаку к грумеру. По дороге домой она делала вид, что меня не существует, и жутко злилась»

«Она специально спускается на 2 лестничных пролета только для того, чтобы сесть вот так и отвернуться от меня, как будто злится»

На самом деле таким образом кошка показывает, что ей комфортно находиться рядом с вами и она может ослабить свою бдительность. © MiddleRefuse / Reddit

Она буквально говорит тебе: «Я знаю, что ты прикрываешь мою спину». © dont_disturb_the_cat / Reddit

Этот взгляд так и говорит: «Сам двигайся»

«Ни одна из этих кошек мне не принадлежит»

Он похож на кошачьего Джека Николсона, который играет Джокера. © eccedrbloor / Reddit

«Ветеринар сказал, что Джеймсу нужно немного похудеть. И мы должны перестать давать ему вкусняшки»

«Я жалел его и тайно подкармливал. Оказалось, жена делала то же самое. Так что вместо похудения Джеймс объедался сильнее, чем когда-либо».

«Моя кошка требует, чтобы я грел ей лапы каждый раз, когда разжигаю камин»

«Поцеловал кота моей подруги в лоб. А он одарил меня самым возмущенным взглядом»

«Он сидел с таким выражением на мордочке целых 45 секунд, прежде чем перевернулся, чтобы я почесал ему животик».

«Это Эхо. Она хочет, чтобы все знали, что вы простой холоп, который живет лишь для того, чтобы ей служить»

«„Занимайся тем, что делает тебя счастливым“. Я думаю, именно это он хочет сказать»

«Пошел менять простыни... Видимо, придется вернуться позже»

Как ты смеешь тревожить его сон? © DiekeDrake / Reddit

«Моего кота посадили на диету: исключить вкусняшки, давать только обычное питание. Но мама решила, что он слишком худой, и тайком угощала его лакомствами»

«Теперь он научился злить людей, чтобы те дали ему угощение. Вчера он укусил меня из-за куска курицы. Я думаю, что мы не будем соблюдать диету».

«Этот монстр просто кричит на меня. Как вы думаете, что он говорит?»

«Положи телефон и быстро ублажай меня!» © get_a_job_scrub / Reddit

«Мы используем этот распылитель для воспитания нашей собаки. Мне кажется, она издевается над нами»

«Я не могу выйти на улицу без того, чтобы кое-кто не начал ревновать»

«Мне так нравится мой новый... Я имею в виду, Тео так нравится его новый световой проектор»

«Я поднялся наверх, чтобы кое-что взять. Вернулся и увидел вот такую картину. Мой щенок амстаффа... Хм...»

Он что, издевается надо мной? Именно так я и сижу, когда съедаю слишком много горячих крылышек. © RynnReeve / Reddit