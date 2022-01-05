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16 домашних питомцев со стальным характером, перед которыми люди ходят на задних лапках

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Приобретение кошки или собаки кажется такой классной идеей. Ведь тогда дома вас будет ждать пушистый комочек счастья, с которым можно играть и вообще будет нескучно. А еще питомец будет вас любить и вилять хвостом в знак обожания. Только вот мы почему-то не берем в расчет то, что иногда эти самые милашки могут показывать характер и превращаться в хозяев нашего собственного дома.

Мы в AdMe.ru посмотрели фото пользователей сети, которые наглядно демонстрируют картину превосходства пушистых.

«Сегодня возила свою собаку к грумеру. По дороге домой она делала вид, что меня не существует, и жутко злилась»

«Она специально спускается на 2 лестничных пролета только для того, чтобы сесть вот так и отвернуться от меня, как будто злится»

  • На самом деле таким образом кошка показывает, что ей комфортно находиться рядом с вами и она может ослабить свою бдительность. © MiddleRefuse / Reddit
  • Она буквально говорит тебе: «Я знаю, что ты прикрываешь мою спину». © dont_disturb_the_cat / Reddit

Этот взгляд так и говорит: «Сам двигайся»

«Ни одна из этих кошек мне не принадлежит»

  • Он похож на кошачьего Джека Николсона, который играет Джокера. © eccedrbloor / Reddit

«Ветеринар сказал, что Джеймсу нужно немного похудеть. И мы должны перестать давать ему вкусняшки»

«Я жалел его и тайно подкармливал. Оказалось, жена делала то же самое. Так что вместо похудения Джеймс объедался сильнее, чем когда-либо».

«Моя кошка требует, чтобы я грел ей лапы каждый раз, когда разжигаю камин»

«Поцеловал кота моей подруги в лоб. А он одарил меня самым возмущенным взглядом»

«Он сидел с таким выражением на мордочке целых 45 секунд, прежде чем перевернулся, чтобы я почесал ему животик».

«Это Эхо. Она хочет, чтобы все знали, что вы простой холоп, который живет лишь для того, чтобы ей служить»

«„Занимайся тем, что делает тебя счастливым“. Я думаю, именно это он хочет сказать»

«Пошел менять простыни... Видимо, придется вернуться позже»

«Моего кота посадили на диету: исключить вкусняшки, давать только обычное питание. Но мама решила, что он слишком худой, и тайком угощала его лакомствами»

«Теперь он научился злить людей, чтобы те дали ему угощение. Вчера он укусил меня из-за куска курицы. Я думаю, что мы не будем соблюдать диету».

«Этот монстр просто кричит на меня. Как вы думаете, что он говорит?»

«Мы используем этот распылитель для воспитания нашей собаки. Мне кажется, она издевается над нами»

«Я не могу выйти на улицу без того, чтобы кое-кто не начал ревновать»

«Мне так нравится мой новый... Я имею в виду, Тео так нравится его новый световой проектор»

«Я поднялся наверх, чтобы кое-что взять. Вернулся и увидел вот такую картину. Мой щенок амстаффа... Хм...»

  • Он что, издевается надо мной? Именно так я и сижу, когда съедаю слишком много горячих крылышек. © RynnReeve / Reddit

А ваши животные какие перлы выдают?

Фото на превью reggie_veggie / Reddit
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