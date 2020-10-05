16 животных, чьи достижения покруче наших с вами

Пока люди рассказывают о своих достижениях, животные скромно молчат. Но многие из них проворачивают такие дела, которые нам и не снились, используя свою скорость, смелость и доброту. Нам еще многому можно научиться у братьев наших меньших, и сегодняшняя подборка лишний раз это доказывает.

AdMe.ru не устанет напоминать, как всем нам повезло, что на нашей планете живут эти прелестные создания. Они не только красивы, но и круты.

Этого парня зовут Бэст. Он маламут и более 40 раз был на вершине Эльбруса

Это Тревор. Он сдает кровь, чтобы сохранить жизнь больным кошкам. И он просто великолепен!

«Это Мерфи. Он хороший мальчик: спас мою племянницу от ос, осторожно лизнув и сняв их, не причинив ей вреда. При этом его несколько раз ужалили»

Это Гэри. Он смело путешествует по скалистым горам и рекам

«Херби — терапевт в моей больнице. Он пришел поздороваться»

«Прошлой ночью мой кот спас меня от злой змеи, которая пробралась в спальню, пока я спала. Молодец, Муфаса»

«Наша слепая собака Молли вывела из огня 7 человек, двух собак и четырех кошек»

Кули — котик, который плавает на доске и не боится воды

«Мой пес Вейдер сегодня уберег меня от летящего с 4-го этажа молотка»

Кошка Диджа установила мировой рекорд Гиннесса по количеству трюков, которые выполняет за минуту. Диджа плавает и занимается серфингом. Она может кататься на скейте и заниматься гимнастикой

А это кролик-художник

«Полгода назад она спугнула горного льва и спасла мне жизнь»

Пурин и ее владелец Макото Кумагаи установили мировой рекорд Гиннесса по количеству прыжков, сделанных собакой и человеком за 1 минуту, прыгнув 58 раз

Кошка Тара защитила мальчика от нападения собаки и получила титул героя

Хорошая девочка 4 часа в день эмоционально поддерживает пожарных, прежде чем они приступят к следующей 24-часовой смене

«Сегодня вечером этот парень лаял 30 минут, чтобы я вышел с ним на улицу. Оказалось, в нашей квартире произошла утечка газа, и он просто хотел, чтобы мы покинули помещение»