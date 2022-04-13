16 случаев, когда коты в полной мере продемонстрировали свое превосходство над собаками

Если вы являетесь счастливым обладателем собаки и кошки, то не понаслышке знаете о том, как эти двое уживаются вместе. Иногда между пушистиками сразу же возникают взаимная любовь и дружба. Порой же, наоборот, питомцы становятся наглядной иллюстрацией выражения «Живут как кошка с собакой» и пакостят друг другу. А бывает, что превосходство меньшего (то есть кота) над большим (псом) настолько неоспоримо, что диву даешься, как такое вообще возможно.

Нам в AdMe.ru стало любопытно посмотреть, каково это, когда кот берет верх над собакой. И мы понаблюдали за такими непростыми взаимоотношениями, запечатленными на фото в нашей подборке.

«Моя кошка каждый день отнимает у собаки кровать»

Настоящая наглость — всегда съедать влажный собачий корм, когда у тебя есть свой кошачий

Кошка никогда не дает собаке полежать спокойно

Когда показываешь свое абсолютное доминирование в доме

Собаки хотели бы войти в комнату, а кошка дает им понять, что они не могут. А она может

Потому что так удобнее!

«Да, это собачья еда»

«Собака просто обожает свою еду, но знает, что не стоит связываться с боссом».

«Мой кот вломился в дом соседей и просто занял место их собаки»

«Мой новый котенок проверяет границы дозволенного»

О, псу не все равно. Он просто смирился с этим. И сейчас думает: «Теперь это моя жизнь». © TempeSunDevil06 / Reddit

Она специально пьет воду целых 5 минут. А собака слишком боится, чтобы бросаться на нее

Кот самодовольно не пускает собаку в свою любимую комнату

Кот знает, что собака очень хочет войти. Но кота это не волнует. © Goof-Off-Corpse / Reddit

«Пожалуйста, ну пожалуйста, давай будем друзьями»

Даже уличные коты показывают собакам, кто здесь хозяин

Обычное утро кота и собаки

В глазах собаки так и читается вопрос: «Почему это ему там можно лежать, а мне нет?» А в глазах кота — осознание своего превосходства

Это взгляд собаки каждый раз в тот момент, когда над ней проходит кот