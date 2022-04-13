16 случаев, когда коты в полной мере продемонстрировали свое превосходство над собаками
Если вы являетесь счастливым обладателем собаки и кошки, то не понаслышке знаете о том, как эти двое уживаются вместе. Иногда между пушистиками сразу же возникают взаимная любовь и дружба. Порой же, наоборот, питомцы становятся наглядной иллюстрацией выражения «Живут как кошка с собакой» и пакостят друг другу. А бывает, что превосходство меньшего (то есть кота) над большим (псом) настолько неоспоримо, что диву даешься, как такое вообще возможно.
Нам в AdMe.ru стало любопытно посмотреть, каково это, когда кот берет верх над собакой. И мы понаблюдали за такими непростыми взаимоотношениями, запечатленными на фото в нашей подборке.
«Моя кошка каждый день отнимает у собаки кровать»
Настоящая наглость — всегда съедать влажный собачий корм, когда у тебя есть свой кошачий
Кошка никогда не дает собаке полежать спокойно
Когда показываешь свое абсолютное доминирование в доме
Собаки хотели бы войти в комнату, а кошка дает им понять, что они не могут. А она может
Потому что так удобнее!
«Да, это собачья еда»
«Собака просто обожает свою еду, но знает, что не стоит связываться с боссом».
«Мой кот вломился в дом соседей и просто занял место их собаки»
«Мой новый котенок проверяет границы дозволенного»
- О, псу не все равно. Он просто смирился с этим. И сейчас думает: «Теперь это моя жизнь». © TempeSunDevil06 / Reddit
Она специально пьет воду целых 5 минут. А собака слишком боится, чтобы бросаться на нее
Кот самодовольно не пускает собаку в свою любимую комнату
- Кот знает, что собака очень хочет войти. Но кота это не волнует. © Goof-Off-Corpse / Reddit
«Пожалуйста, ну пожалуйста, давай будем друзьями»
Даже уличные коты показывают собакам, кто здесь хозяин
Обычное утро кота и собаки
В глазах собаки так и читается вопрос: «Почему это ему там можно лежать, а мне нет?» А в глазах кота — осознание своего превосходства
Это взгляд собаки каждый раз в тот момент, когда над ней проходит кот
А кто у вас дома хозяин: кошка или собака?